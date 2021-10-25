Kaymakam Demir'den okul ziyareti

İlçe Kaymakamı Nazlı Demir, okul ziyaretleri kapsamında Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel ile birlikte Dumlupınar Ortaokulunu ve sınıfları gezdi.

Okul Müdürü Murat Göğüş'ten bilgiler alan Kaymakam Demir, sınıfları ziyaret ederek öğrencileri dinledi.

Okul ve öğrencilerin sorunlarını yerinde inceleyen Kaymakam Nazlı Demir, "Okul ziyaretleri kapsamında bugün Dumlupınar Ortaokulunu ziyaret edip okulumuzda incelemelerde bulunduk. Hem öğrencilerimizle hem öğretmen arkadaşlarımızla biraraya geldik. Okullarımızın ve öğrencilerimizin sorunlarını yerinde inceleyerek çözüm noktasında elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Ziyarette bulunduğumuz okul öğretmen ve öğrencilerine hayırlı ve iyi dersler diliyoruz" dedi.