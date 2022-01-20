Kaymakam Demir'den hastane yönetimine başarı belgesi

Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) değerlendirmesi kapsamında Adıyaman ve ilçelerde yapılan çalışmalarda en başarılı hastane ünvanı kazanan Besni Devlet Hastanesi belgesini aldı. En başarılı Besni Devlet Hastanesi ünvanını almasının ardından Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Hastane yönetimini ödüllendirerek başarı belgesi verdi.

Adıyaman'ın en başarılı hastanesi ünvanını kazanan Besni Devlet Hastanesi yönetimini tebrik eden Kaymakam Demir, "Sağlık Bakanlığımızın Sağlıkta Kalite Standartları değerlendirmesinde Adıyaman birincisi olan Besni Devlet Hastanemizin yönetim ekibini başarı belgesi ile ödüllendirdik. Başta Başhekimimiz Dr. Ali Helli olmak üzere emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: PHA