Kaymakam Demir'den fırtına uyarısı

Besni Kaymakamlığı sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, vatandaşların dikkatli olunmasını istedi.

Kaymakam Nazlı Demir, yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmede Adıyaman ve ilçelerinde 30 Kasım Salı günü şiddetli rüzgar ve kuvvetli fırtınaya karşı dikkatli olunmasını gerekmektedir. Ayrıca fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmelere, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir" dedi.

Kaynak: PHA