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Kaymakam Demir: Bu fotoğrafta en büyük rolün sahibi, evlatlarına bıraktığı dürüstlük

Trabzon'un Akçabat ilçesinde Erdemoğlu ailesi tarafından yapımına başlanılan 150 milyon TL bütçeyle Spor Lisesi Kompleksi temel atma törenine katılan Adıyaman'ın Besni İlçe Kaymakamı Nazlı Demir,"Erdemoğlu ailesine ülkem adına milletimiz adına teşekkür ediyorum"dedi.

22 Mayıs 2022 Pazar 18:53
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Kaymakam Demir: Bu fotoğrafta en büyük rolün sahibi, evlatlarına bıraktığı dürüstlük

Besnili hayırsever Erdemoğlu ailesi tarafından Trabzon'un Akçabat ilçesinde 150 milyon TL bütçeyle Spor Lisesi Kompleksi temel atma törenine katılan Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Erdemoğlu ailesinin doğduğu yer olan Adıyaman'ın Besni ilçesinde yaptığı yatırımların yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanına dev eserler kazandırdığını söyleyerek, yaptırdıkları eğitim yuvalarıyla on binlerce çocuğun eğitim alarak almasına vesile olduklarını ve ülkenin geleceğine büyük katkı sağladıklarını söyleyerek tebrik etti.
"Erdemoğlu ailesi en büyük marka değerimiz"
Bilge insan olarak bilinen rahmetli Mehmet Erdemoğlu’ndan miras kalan ilkelerle vatana milletine memleketine sahip çıkan Erdemoğlu ailesinden gurur duyduğunu aktaran Kaymakam Demir,"İlçemizin hayırsever ailesi; en büyük marka değerimiz; sadece sanayideki yeriyle değil, özelliklede hayırseverliği ile ülkemizin dört bir yanına eğitimden, sağlığa, sosyal, kültürel, hizmetlerden, din hizmetlerine kadar pek çok alanda büyük eserler kazandıran ve böylece gönüllerde yer edinen; babaları bilge insan rahmetli Mehmet Erdemoğlu’ndan miras kalan ilkelerle vatana milletine memleketine sahip çıkan Erdemoğlu Holdingin Trabzon Akçabat’ta düzenlenen Spor Lisesi Kompleksi temel atma törenine katıldık. Muhteşem bir gurur muhteşem bir şereftir" dedi.
"Ülkem adına milletimiz adına teşekkür ediyorum"
Erdemoğlu ailesi anlayışıyla insanlar eserleri ile anıldığını ve verdikleri desteklerle cehalete açtıkları savaşta bir nefer zincirine Trabzon halkasında ekleyerek muhteşem bir esere imza attıklarını ifade eden Kaymakam Demir, şunları söyledi:
"Her daim devletinin yanında olan Erdemoğlu ailesine; özellikle hepimizin ağabeyi Ali Erdemoğlu ağabeyimiz, vizyonuyla örnek bir şahsiyet İbrahim Erdemoğlu’na, Mahmut Erdemoğlu beyefendiye ülkem adına milletimiz adına teşekkür ediyorum. Bu fotoğrafta en büyük rolün sahibi, evlatlarına bıraktığı dürüstlük, çalışkanlık, vefa gibi pek çok mirasla ölümsüz bir eser ortaya koyan; ilçesine ülkesine milletine aşık öğretileri ile hepimize yol gösteren bilge insan merhum Mehmet Erdemoğlu amcamızı da rahmetle anıyorum. Trabzon Valimiz meslek büyüğüm bizlere ev sahipliği yapan İsmail Ustaoğlu’na, eski Besni Kaymakamı halihazırda Trabzon Ortahisar Kaymakamı olarak görev yapan organizasyon boyunca bizlere eşlik eden kıymetli meslek büyüğüm Gürkan Demirkale ağabeyime ve kıymetli eşi hemşehrim Ruşen Demirkale ablamıza; Trabzon İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu’na teşekkürü bir borç bilirim"
"Emeği geçen herkesten Allah razı olsun"
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim." sözlerini hatırlatan Kaymakam Demir, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim." dediği sözlerindeki gibi zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklı; ülkemize nice büyük başarılar kazandıracak sporcuların yetişeceği güzel bir okul olması temennisiyle emeği geçen herkesten Allah razı olsun." Şeklinde konuştu.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 22.05.2022 19:00
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