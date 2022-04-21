Kaymakam Demir, Atmalı Yöresel Ürün Pazarında incelemelerde bulundu

Atmalı Girişimci Kadınlar Kooperatifi üyeleri ile birlikle açılışa hazırlanan Atmalı Yöresel Ürün Pazarında incelemelerde bulunan Kaymakam Nazlı Demir, pazarın Mayıs ayı içerisinde açılacağını söyledi.

Pazarın, yerel kalkınmaya destek sunacağını belirten Kaymakam Demir, “Kaymakamlığımız tarafından hazırlanan GAP idaresi tarafından desteklenen proje kapsamında Besni’ye bağlı Atmalı Köyünde yapımı devam eden yöresel ürün pazarında inceledik. Mayıs ayında açılışının gerçekleşmesini planlıyoruz. Açılışla birlikte Atmalı Girişimci Kadınlar Kooperatifi tarafından işletilecek olup yerel kalkınmaya önemli bir katkı sağlayacaktır” diye konuştu.