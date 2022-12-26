Karantinaya alınan köylerde aşılama çalışması başladı

Dikilitaş köyünde Ali Çakmak’ın hastalanan köpeğinin yapılan incelemede kuduz olduğu tespit edildi. Bu gelişmenin ardından köpek ve temaslı olduğu diğer hayvanlar itlaf edilirken, Dikilitaş ile komşusu olan Yeniköy ve Zormağara köyleri 6 ay süreyle karantinaya alındı.

Karantinaya alınan 3 köyde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından aşılama çalışması başlatıldı. Ekiplerin yaptığı aşılama çalışmalarını takip eden Besni Kaymakamı Çağlar Partal, 3 köyde 6 ay süreyle karantina uygulanacağını belirterek, "Kuduz vakası ilk olarak Dikilitaş köyümüzde ortaya çıktı. Dikilitaş köyünde bir köpek vahşi hayatla temas ediyor. Birkaç günde eve gelmemiş. Köpeğin eve döndüğünde yaralı olduğunu fark eden sahibi hayvanın durumundan şüphelenmiş ve bize haber verdi. Biz de o hayvanı gözlem altına aldık. Kuduz belirtileri olunca da teste gönderdik. Dört gün önce o hayvanın testi pozitif çıktı. Bunun üzerine biz bu bölgede yakın olan iki köy, bir mezramızda karantina ilan ettik. Hayvan giriş çıkışları yasaklandı. Şu anda da bu civardaki köylerimizde tüm sahipli sahipsiz hayvanlarımızı aşılıyoruz. İkinci olarak da bütün hayvanları gözlem altında tutuyoruz. Herhangi bir belirti gösterecekler mi diye gözlem altında tutuyoruz. Bu belirti henüz olmadı. Olmayacağını da değerlendiriyoruz. Çünkü ciddi bir çalışma yaptık. Kuduz olan hayvanın diğer hayvanlarla teması nerelerde olmuş onları tespit ettik çalıştık. Çok fazla bir teması yok hayvanın direk evine gelmiş. O anlamda bu bizim için bir şans. Köylerde aşılama çalışmalarımız ve vatandaşlarımızı bilinçlendirme çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Dikilitaş, Yeniköy ve Zormağara köylerinde 6 ay boyunca karantina uygulanacağı açıklanırken, köy çıkışlarına uyarıcı tabelalar asıldı.



Perre Haber Ajansı (PHA)