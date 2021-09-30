Kadın işçilerle birlikte pamuk topladı

Adıyaman’ın Besni ilçesindeki kadın Kaymakam Nazlı Demir, kadın tarım işçileri ile birlikte tarlada pamuk topladı.

Besni’nin ilk kadın Kaymakamı Nazlı Demir, ilçe Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, ilçe Orman ve Tarım Müdürü Mehmet Kösekul ile birlikte Besni ilçesine bağlı Aktepe Köyünde pamuk hasadına katıldı. Kaymakam Nazlı Demir ve beraberindeki heyet, tarım işçilerine kolaylıklar dileyerek onlarla bir süre sohbet etti. Tarım işçilerinin sorun ve sıkıntılarını da dileyen Kaymakam Nazlı Demir ve beraberindeki heyet, işçilerle beraber pamuk topladı.

iha