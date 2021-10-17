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Göçmenlerin eğitim ve istihdamına büyük katkı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) ve Besni Belediyesi arasında “Suriyeli Yetişkin Bireylerin Türkçe Eğitimi ve İstihdamı İşbirliği Protokolü” imzalandı.

17 Ekim 2021 Pazar 08:35
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Göçmenlerin eğitim ve istihdamına büyük katkı

Besni Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen protokol imza törenine; ADYÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ve eşi Aysun Turgut, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat, Besni Belediye Başkanı Mehmet Emre, Besni Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hakan Evin, GAÜN Göç İdaresi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Zeynel Özlü, ADYÜ TÖMER Müdürü Doç. Dr. Türker Barış Bulduk, GAÜN TÖMER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Özpay, üniversitelerin akademik ve idari ekibi katıldı.

Üç kurumun teknik, bilimsel ve akademik desteğiyle Besni’de yaşayan Suriyeli yetişkinlerin Türkçe öğrenimi ve istihdama katılımlarının amaçlandığı protokol gereği, GAÜN TÖMER, GAÜN Göç Enstitüsü ve ADYÜ TÖMER aracılığı ile Türkçe eğitimi ile becerilerine göre mesleki eğitimlerin verileceği bildirildi.

“Bilgi alışverişi yapmak zorundayız”

İmza töreninde konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Özaydın, çok önemli ve heyecan verici bir projenin altına imza attıklarını belirterek, “Bilgi toplumunda yaşıyoruz. Dolayısıyla bilgi alışverişi yapmak zorundayız. İşbirliğimizin eğitim ve istihdam anlamında önemli kazanımları beraberinde getireceğini ümit ediyorum. Ümitsiz tabloları göz ardı edip, gençlerimizin azimli çalışmalarıyla ülkemizin bilim alanında önemli noktalara geleceğinden hiç şüphem yok. Gelecek, hep birlikte Türkiye’mizindir, bundan emin olabilirsiniz” dedi.

“Ülkemiz menfaatleri doğrultusunda her türlü proje ve desteğe katkı sunmaya hazırız”

ADYÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, imzalanan protokol gereği Suriyeli vatandaşların Türkçe öğrenerek ülkemize entegrasyonunu kolaylaştırmak ve istihdamlarına katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Prof. Dr. Turgut, konuşmasının devamında; “Adıyaman Üniversitesi olarak bu ve benzeri projelerin altında imzamızın olması onur vericidir. Özellikle Besni ilçemizde ikamet eden göçmenlerin ülkemize entegrasyonu, eğitimleri ve istihdamı için kısa süre içerisinde hummalı bir çalışmanın içerisine gireceğiz. Ben şahsım ve Üniversitem adına proje paydaşları ve destekçilerimize şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum, Üniversitemiz, ilimiz ve ülkemiz menfaatleri doğrultusunda her türlü proje ve desteğe katkı sunmaya hazırız. Türkiye’nin önemli eğitim kurumlarından biri olan Gaziantep Üniversitesi ve ilçe belediyelerimizle de işbirliklerimizin devam edeceğinin altını çizmek istiyorum” diye konuştu.

Ardından söz alan Besni Belediye Başkanı Mehmet Emre ise, imzalanan protokolün paydaş kurumlar ve vatandaşlar adına hayırlara vesile olmasını diledi.

ADYÜ Rektörü Turgut, protokol imza töreninin ardından davetlilerle birlikte, Adıyaman Üniversitesine bağlı Besni Ali Erdemoğlu Meslek Yüksekokulu Yerleşkesinin inşaatında incelemelerde bulundu.

Burada konuşan ADYÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, “Bugün Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın kardeşim ile birlikte Erdemoğlu Holding tarafından Üniversitemize kazandırılan bu önemli eserin inşaatında incelemelerde bulunduk. Hizmet binamızı en kısa sürede hizmete açacağız. Çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Evlatlarımızın daha sağlıklı bir ortamda, daha verimli şekilde eğitim görmeleri adına elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: PHA
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