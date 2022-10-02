Geleneksel Besni Lisesi Pilav Gününe yoğun ilgi

Daha önceleri Şehit Abidin Tanrıkolu Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen ancak bu yıl okulun tadilatta olması nedeniyle Küstüm Düğün Salonunda gerçekleştirilen pilav günü saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Daha sonra Tertip Komitesi adına konuşan Akif Bahçeci,"1949-1950 eğitim öğretim yılında eğitim hayatına başlayan okulumuz 1970 yılında Liseye dönüştürülmüş ve 1974 yılında şimdi ve yıkılıp yeniden yapılacak olan binasına taşınmış olan okulumuz köklü bir tarihi ve kültürel geçmişi olan ilçemize yeni bir vizyon ve ayrıcalık katmıştır. Bu nedenle ki şehirlerin oluşmasında manevi değeri olan Besni Lisesi ve diğer o dönem yapılan okulların maneviyatı tarihi birikimi, bilgi birikimi, kültürü ve yetiştirdiği öğrencilerle Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin mihenk taşlarının oluşturulmasına katkı vermiştir. Hepimiz de kabul ederiz ki. Besni bulunduğu Eski Besni yerleşkesinin olumsuz coğrafi konumu nedeni ile şansızlık yaşamış, taşınma karan ile bu günkü yerleşkenin temelleri atılmıştır. Ve ne yazık ki o gün Aşağı şehir olarak tabir ettiğimiz Eski Besni alanını kaderine terk ederek ve hatta bir darbede biz vurarak bu günkü halinin oluşumuna neden olmuşuz. Bunu yaparken ne acıdır ki yıkılan sade toprak ve kerpiç ve taştan yapılan evler olmamıştır. Yaşanmışlıkların, mesleklerin, kabiliyetli insanların ve hayallerinin de yok olmasını izlemişiz. Bunu ruhlarında, belleklerinde, iliklerinde hisseden Besnililer ilçemize yapılan yüksekokul ile ayağa kalkarak unutmamak ve unutturmamak için bu günü Bayram ilan etmişlerdir. Besni Eğitim Vakfı öncülüğünde bugün kutladığımız 24. Eğitim Bayramının doğuşu da burayla ilişkilidir. Bizler de Besni Ortaokulu ve Lisesi Mezunları olarak bu duyguya, verilen çabaya, kökleri ile bağını kurma eylemine kayıtsız kalamazdık. 2012 yılında Besni 'de yaşayan ve Besni Ortaokulu ve Lisesi mezunu olan bir avuç insanlar olarak Besni Ortaokulu ve Lisesi Mezunlarını bir araya getirmeye çalıştık. Ne mutlu ki sesimize ses olan, bizlerle aynı duygu ve düşünceleri paylaşan dostlarımız, arkadaşlarımız sesimize ses oldular ve bu gün ne mutlu ki 8. Besni Ortaokulu ve Lisesi Mezunları Pilav günün de buluşma mutluluğuna eriştik. Bu nedenledir ki geçmişte yapılan hataların tekrarlanmasını istemiyoruz. Bu şehrin bu güzide ve köklü ilçenin yeniden ayağa kalktığının delili olan; yapılar okullar ve okul isimlerinin korunmasını istiyoruz Hepimizin Amentüsü Şehide saygıdır. Besni'ye taş üstüne taş koyan insanlara sevgidir. Ama bunları şehirleşme yolunda çaba veren ilçemizin yeni yapılanmalar da kullanılması daha doğru olacaktır. Çünkü toplumların geçmiş ile bağını koparmak o topluma yapılacak en büyük cezadır. Bu gün bizler Besni Ortaokulu ve Lisesi Mezunları Pilav günü tertip komitesi olarak, geçmiş ile bağımızı koparmamak adına yola çıktık. Sizler de yurdun dört bir tarafında etkinliğimize katılarak geçmiş bağımıza bir ilmek attınız, güçlendirdiniz, onur ve gurur verdiniz" dedi.

Konuşmaların ardından okul öğretmenleri tarafından sergilenen piyes beğeni topladı.

Pilav günü, müzik dinletisi ve pilav ikramının ardından sona ererken geçmiş dönemlerde Besni Lisesinde okuyanlar ise bir araya gelerek hasret giderdi.

Kaynak: PHA