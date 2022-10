Erdemoğlu’ndan Besni'ye 24 derslik okul

Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde yapımına başlanan ve modern mimarı yapısıyla göz dolduran 24 derslikli Aysel Erdemoğlu Anadolu Lisesinin açılışı için tören düzenlendi.

Açılışa Gaziantep Valisi Davut Gül, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Erdoğan ve Halil Mazıcıoğlu, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Besni Belediye Başkanı E. Mehmet Emre, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Merinos A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, Erdemoğlu Ailesinin üyeleri, belde belediye başkanları, siyasi parti başkanları, STK Temsilcileri, muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende ilk olarak konuşan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu; “Şimdi biz babamızın açtığı yolda Besni ilçemizin her ihtiyacında ama her ihtiyacında var olduğumuzu gösterdik. Bundan sonra da imkanlarımız ortamında var olduğumuzu göstereceğiz. Bunu bilmenizi isterim, öncelikle bu okulumuzun Besnimize hayırlı uğurlu olmasını diledikten sonra önümüzdeki yıl eğitim ile ilgili 2 yıllık yüksekokulumuzu hayırlısı ile inşallah bitirip eğitim ve öğretim için hizmete açacağız. Burada rektörümüzden bir ricamız var Türkiye’nin sanayisinin ara eleman sıkıntısı var. Bu 2 yıllık okulumuzda gerek makine gerek elektrik gerek elektronik gerek bilgisayar ve diğer konularda Besni ilçemizde hızlı bir şekilde açıp önümüzdeki sene Türkiye’nin ara eleman işinde bu bölümleri açarak hem Besni’mize öğrenci kazandırmasını rica ediyoruz hem de bu bölümlerin açılmasını Sayın rektörümüze rica ediyoruz. Önümüzdeki yıl Türkiye Cumhuriyetinin 100. Yılı önümüzdeki yıl 6 okulu açacağız inşallah. Bunlardan 1.si Adıyaman’da, diğeri Yüksek Okulumuz Besni’de, 3 tanesi G. Antep’te, 1 tanesi de Trabzon’da olmak üzere 6 okulu ülkemizin 100. Yılı kutlanması töreninde ülkemize katkıda bulunacağız” diye konuştu.

“5 bin kişinin istihdam edildiği bir OSB bekliyoruz”

İbrahim Erdemoğlu şöyle devam etti:

“Sanayi noktamıza gelirsek Organize Sanayimizi elektrik sorunları çabalara rağmen şuana kadar çözülmedi ama çözüm yolunda ilerlediğini biliyoruz. Ancak bunun hızlandırılarak hızlı bir şekilde Besni organize sanayide yüksek ödenen ücretlerin olması gereken seviyelere gelmesini hızlı bir şekilde bekliyoruz. Sayın Valim bu konu ile çalışmaları hızlı bir şekilde sürdürüyor biraz daha destek verirse daha çabuk olmasını rica ediyoruz. Çünkü şuanda Organize Sanayi bölgemizde Besnimizden yaklaşık 1350 kişi çalışmaktadır. Önümüzdeki yıl bu rakamların iki binleri geçeceğini söyleyebilirim ama asıl hedefimiz bunlar çözülüp yeni Organize Sanayimiz yapıldıktan sonra Besnimizde en az 5 bin kişinin istihdam edildiği bir Organize Sanayi olmasını istiyor bekliyor ve desteklerinizi bekliyorum Sayın Valim. Yüksek okul ve üniversite önümüzdeki 8 yıl içerisinde 4 bin ve 5 bin öğrencinin okuyabileceği kampus haline getireceğiz. Bu konuda Sayın Rektörümüzden rica ediyorum bizlere bu konuda ne gerek düşerse tamamında varız. Orman oluşturulmak üzere kendilerine tahsisini bekledikleri 300 dönümlük alanın tahsis işlemi gerçekleştiği andan itibaren Merinos Ormanını kurmaya başlayacaklarını dile getiren Erdemoğlu; “Çevremize baktığımız zaman Sayın Valimizin destekleriyle Merinos Fabrikasının arkasında 3 bin dönüm orman alanı bize yapmak için uğraşıyor tahmin ediyorum birkaç aya kadar bitecek. Bittiği noktasında biz Besnimize 300 dönümlük Besni Merinos Ormanı yapacağız. Bu konuyla ilgili özellikle rica ediyorum, Besni hudutları içinde ne kadar alan varsa bize tahsis edildiğinde yapımı ve sonradan denetimi dahil üstlenerek biz oralara da orman yapmak istiyoruz. Yeşil Besni diye bir proje başlatmıştık. Başladı ama sonra biraz aksadı. Belediye Başkanımızdan bunu tekrardan gündeme getirmesini Besni’de 1 metre dahi boş yere ağaç dikilmesine öncü olmasını özellikle rica ediyorum”

“Kooperatif çalışmalarına öncülük edeceğiz”

Erdemoğlu Ailesi olarak bir kooperatif çatısı altıda çiftçi ve üreticilerin ürünlerinde hak ettiği değeri görmeleri öncülük edeceklerini dile getiren Erdemoğlu, “Besni’deki tarımla, kooperatifle uğraşan bayan arkadaşlar, Gölbaşı’nda ve Oyratlı köyünde uğraşan bayan arkadaşlarımızla bir görüşme yaptık. Köylünün, üreticinin ürününü alıp, işleyip tüketiciye kadar gelme durumunu üstlenme görevini hissettik. Çünkü burada köylülerimiz üretiyor ama alması gereken haklarını alamıyor. Üretici ile tüketici arasındaki fiyat makası başkalarında kalıyor. Şimdi biz ise bunu kooperatif kurarak ona öncü olarak aradaki kar marjını kendi çiftçimize verme hedefindeyiz. Bunu yapmaya başladığımız zaman herkes üretmeye ve kalkınmaya başvuracak. Çünkü son zamanlarda duyduğumuz, Besninin en güzel ve değerli olan şeyi dünyada bilinen şeyi Peygamber Üzümüdür Besni Üzümü olarak geçer. Son zamanlarda duyduğumuz kadarıyla Besni ilçemizde Peygamber üzümü bağlarının yerine hurmaların dikildiğini duyduk. Onun için bizim sahip olduğumuz gelenekleri gelecek nesillere taşımak adına bu olaya da el atacağız. Bu konularda bize de maddi manevi ne düşüyorsa yapmaya da hazırız. Çiftçilerimizin ve üreticilerimizin hak ettiği değeri aradakileri kaldırarak aldığı ve kalkındığı bir yapıyı bununla paralel olarak esnaflarımızı doğal olarak bu ticari hacimle güçlendiği bir Besniyi hayal ediyoruz. Bunu yapmak için de bize düşen her görevi yapmak için hazır olduğumuzu bilin isteriz” şeklinde konuştu.

“Besni bölgesinin süper ilçesi olsun istiyoruz

İbrahim Erdemoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

“Ancak şunu belirtmeden geçemeyeceğim Japonların güzel bir atasözü vardır ‘Balık vereceğine balık tutmayı öğret’ derler. Besnili hemşerilerimden istediğim şudur balığı beklemesinler balık tutmayı öğrensinler. Balıklarını tutup yesinler hep birlikte kalkınalım, hep birlikte güçlenelim, hep birlikte gelişelim istiyoruz. Besni, bölgenin süper ilçesi olsun istiyoruz. Tek gayemiz bu başka gayemiz yok. Onun için saygı değer yengemin adına yaptırmış olduğumuz Aysel Erdemoğlu Anadolu Lisesinin Besnimize, Ülkemize, Devletimize hayırlı olmasını diliyor Erdemoğlu ailesi adına hepinize hoş geldiniz diyorum saygılar sunuyorum”

Erdemoğlu’ndan sonra konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, “İnsanı insan yapan 2 değerli eser Eğitim ve Dini Tesisler Erdemoğlu Ailesini canı gönülden tebrik ediyorum. Cömert insan Allaha yakın olan insandır, cennete yakın olan insandır, halka yakın olan insandır. Erdemoğlu Ailesi bunu temsil ediyor. Yani doğandan mezara kadar herkese hitap eden eserleriyle gerek Besnimize, gerek İlimize ve ülkemize kıymetli bir değer iyi ki varsınız, iyi ki buradasınız iyi ki ülkemiz sizin gibi güzel bir aileye mensup sizleri saygıyla ve hürmetle selamlıyorum Allah sizden razı olsun Allah eksikliğinizi vermesin”dedi.

Yılmazkaya: İnanıyorum ki Mehmet amca huzur mahşeri cennettedir

Daha sonra kürsüye çıkan CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya; “Gurbette bütün Besnililer akrabadır aramızda kan bağı olmasa bile hep birbirimizi akraba olarak görürüz. Bende kan bağım değil ama kendilerini akrabam olarak hissettiğim için büyük onur ve gurur duyuyorum. Besni Erdemoğlu Ailesini artık hayırlara durmayacağını biliyorum ve hayırlara vesile olacağına inanıyorum. Cennettin anahtarını Allah bilir ama ben hep demişimdir. Rahmetli Mehmet Amca Allah da bilir cennetliktir. Çünkü insanın cennetini anahtarı kendisinin geride bıraktığı evlatları ve eserleridir. Öyle güzel evlatlar nasip etmiş ki öyle güzel eser bırakacak evlatlar nasip etmiş ki inanıyorum ki Mehmet Amca da huzur mahşeri cennettedir. Bu güzel okulları geçen senede Ali abinin Fen Lisesinin açılışına geldim, gördükçe yüreğimiz kıpır kıpır ediyor. Bu arada bu okuldaki öğretmen arkadaşlarıma da ve eğitimci arkadaşlarımdan da bir ricada bulunacağım. Bu irfan yuvasında öyle ahlaklı gençler yetiştirin ki sayın hocalarım yüreğinde Allah korkusu, utanma duygusu, vicdanı eksik olmayan çocuklar olsun. Yüreğine Atatürk’ü cumhuriyeti bilen çocuklar olsun yüreğine kadınının, kızının, bacısının kıymetini bilen onlara karşı şiddettin karşısında durabilen çocuklar olsun lütfen öyle evlatlar yetiştirsinler diyorum. Erdemoğlu ailesi böyle okullar açtıkça öğretmenlerimiz de böyle güzel evlatlar yetiştireceğinden eminim. Herkese teşekkür ederim sağ olun” şeklinde konuştu

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ise, “Değerli konuklar sevgili hemşerilerim eğitimin zorlu geçtiği bir süreçte her zaman bizi gururlandıran Erdemoğlu ailesinin Besni’mize böyle kıymetli bir eser kazandırması bir kez daha bizi gururlandırmıştır. Gerçekten Anadolu’nun bütün kentlerine değer katan yapmış oldukları yatırımlarla gençlerimize iş imkanı sağlayan büyük istihdam imkanları yaratan ailemize hemşerilerimize Erdemoğlu holdingin başkanlarına yönetim kuruluna ne kadar teşekkür etsek azdır. Bir Adıyamanlı olarak Erdemoğlu ailesiyle gurur duyuyoruz onur duyuyoruz. İyi ki hemşerilerimizsiniz, iyi ki böyle kıymetli ailemiz var. Aysel Hanımefendi adına yapılan bu güzel eserde inşallah Atatürk ilke ve devrimlerine inanan Cumhuriyet’e sadık vatanına milletine bağlı çalışkan liyakatli gençler yetişecektir. Biz şuna inanıyoruz gençliği olmayan yetişmiş kadroları olmayan toplumların geleceği olmayacaktır. Bu nedenle bu anlayışla her fırsatta eğitim kurumları kazandıran Adıyaman’a, Besni’mize eğitim kurumları kazandıran Erdemoğlu ailesine tekrar teşekkür ediyoruz. Bu lisemizin Besnimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz inşallah bu yatırımların devamı gelecektir. Bu ilin milletvekilli olarak Adıyaman’a ve Besni’ye çağrı yapmak istiyorum. Erdemoğlu çalışıyor bu eserleri bize kazandırıyor ancak bizlerinde bu eserlere sahip çıkmamız lazım bu eserleri geliştirmemiz lazım bu şekilde olursak daha çok büyüyeceğiz daha çok kalkınacağız. İbrahim Bey Besni adına buradan bir ufuk çizdi. Sayın başkanım sizin Besni ile ilgili hayalleriniz bizim hedeflerimiz olacaktır. Besni bölgesi de Adıyaman’da gerçekten kalkınmış gelişmiş yeşil bir Besni olacak. Bu konuda bizlere ne düşüyorsa yanınızda olacağız sizinle çalışmaktan hiçbir zaman geri durmayacağız ben bu eserin Besni’mize ve ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Vali Gül: Malınızı paylaşabiliyorsanız zenginsiniz

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, “Özellikle İbrahim beyi dinlerken o heyecanı herkes hissetti. Zenginlikle varlıklı olmak arasında temel fark şu. Bankanızda paranız varsa gayrimenkulünüz varsa varlıklı insanlarsınız. Ama bunu paylaşıyorsanız zenginsiniz. Biz şahidiz Erdemoğlu Ailesi gerçekten varlıklarını paylaşan bir aile ben kendilerine teşekkür ediyorum. Besni için yaptıklarını görüyoruz. Gaziantep’te de yaptıklarını biliyoruz yaşıyoruz millet için devlet için ihtiyaç olan her konuda imkanlar ölçüsünde ellerini uzatıyorlar. Bu açıdan Gaziantep’te olmaları da bizim için bir şans. Özellikle hem kendi adlarına hem hanımefendi adlarına yapıyorlar. Bugün yapılan bu okulda gençlerimiz inanıyorum ki yeni Erdemoğulları olacak yeni Besnililer olacaklar Türkiye’yi daha ileriye taşıyacaklar. Bu vesileyle ben kendilerine bugün yalnız bırakmayan dostlarına ve Besnililere teşekkür ediyor hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Vali Çuhadar: Onlar yaptıkça biz yollarını açacağız

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise, “Bende bu güzel günde hayırlı eserin açılışında aranızda bulunmaktan duyduğum memnuniyeti dile getirerek sözlerime başlıyor hepiniz saygı sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Öyle bir aile ki temelleri çok sağlam kurulmuş. Erdemliliğin prensiplerini yazan bir babaya sahipler, mekanı cennet derecesi Âli olsun. Böyle güzel evlatlar yetiştirmiş ve bu evlatlar bugün Besni’mizin Adıyaman’ımızın Gaziantep’imizi birçok konuda sırtlamış özellikle eğitim yatırımları konusunda elini taşın altına koymuşlar ve bundan sonrada koymaya devam edecekler. Ne mutlu onlara ki kazandıklarını paylaşmayı biliyorlar. Bu erdemliliğe sahipler. Soyadlarıyla müsamma. Bu güzel eserin ilimize Besni’mize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Buradan güzel evlatlarımız bu memleketi daha ileriye taşıyacak. Biz 21.yy Türk yüzyılı olacak diyoruz. Onun içinde eğitilmiş gençler gerekiyor. Dünya ile yarışacak rekabet edecek teknikle, bilimle, ilimle yoğrulmuş gençler yetiştireceğiz inşallah. Ben çok çok teşekkür ediyorum kendilerine. İbrahim Bey’in söylediği birkaç söz üzerine bende kısa bir açıklama yapmak istiyorum. İnşallah Kasım ayında ki törende 300 dönümlük alana birlikte ağaç dikeceğiz. Besni’mizin organize sanayisinin gelişmesi konusunda büyük bir adım attık. 3000 dönümlük alan şuanda organize sanayi alanı olarak tahsisi tamamlanmış, bürokratik işlemler hızla devam etmektedir. 3000 dönüm alanlık bir eklenti organize sanayi bölgesi alanı İbrahim Bey’in istediği istihdamı inşallah yaratacaktır. Diğer bir konu Besni’nin yeşillendirilmesi gerek bu konuda biz, gerek Kaymakam’ımız hepsini yerine getiririz. Bundan sonrada getirmeye devam edeceğiz. Yeter ki onlar bu yardımlarını devam ettirsinler ki devam ettireceklerdir bundan eminiz. Onlar yaptıkça biz yollarını açacağız bu böyle devam edecek inşallah. Ben bu güzel okulumuzun temelinden bitimine kadar emeği geçen işçisinden amelesine, projesini çizen mühendisine katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum ve ismi burada yaşayacak Aysel Hanımefendiye sağlıklı, sıhhatli bir yaşam diliyorum. Bu yatırımlara Erdemoğlu ailesi bizi alıştırdı. Geçen sene fen lisesini açtık bu sene Anadolu lisesini açıyoruz. Gelecek sene Besni yüksekokulunu ve Adıyaman’da 2 okulu aynı arazide açacağız. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından törenler okul hizmete açıldı.

Kaynak: PHA