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Erdemoğlu’ndan Besni sporuna büyük destek

ADIYAMAN (PHA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde Besni kaymakamlığı ile Merinos A.Ş. arasında imzalanan öğrencilere yönelik kültür sanat spor faaliyetleri ve mesleki teknik kurslara ilişkin işbirliği protokolü kapsamında, hayırsever Ali Erdemoğlu tarafından temin edilen 400 bin TL’lik spor malzemeleri Besni’deki 16 lise, 27 ortaokul ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne törenle dağıtıldı.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
27 Aralık 2022 Salı 12:48
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Erdemoğlu’ndan Besni sporuna büyük destek

Geçtiğimiz Ekim ayında Merinos A.Ş. Yönetim kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, geleceğimizin teminatı öğrenciler için büyük bir adım atmıştı.

Özellikle merkezi sınavlara hazırlanan öğrencilerin kaynak kitap ihtiyaçları ile spor etkinlikleri başta olmak üzere kültürel sosyal alanlarda gereksinim duydukları malzemeler hayırsever Ali Erdemoğlu tarafından karşılanmaya başlandı. Besni Kaymakamlığı ve Merinos A.Ş. arasında imzalanan protokol kapsamında Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve öğrencilerin akademik çalışmalarının yanında sportif faaliyetlerde de yer almaları hedefleniyor.

Protokol kapsamında hayırsever Ali Erdemoğlu tarafından temin edilen spor malzemeleri Besni Kapalı Spor salonunda düzenlenen törenle ilçedeki 16 lise, 27 ortaokul ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne dağıtıldı. Buradaki dağıtım törenine Besni Kaymakamı Çağlar Partal, İlçe Emniyet Müdürü Muhammet Ergin, kurum ve daire amirleri ile okul idarecileri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende konuşan Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Besni’nin spor altyapısı olarak şanslı bir ilçe olduğunu dile getirerek yapacakları çalışmalarla bunu daha ileri seviyelere çıkaracaklarını söyledi.

Öğrencilerin mutlaka bir spor branşıyla ilgilenmesinin gelişimleri açısından yararlı olacağını vurgulayan Kaymakam Partal; "çocuklar okulun yanında mutlaka bir spor dalıyla ilgilensinler. Onların sosyal gelişimlerine, kültürel gelişimlerine ciddi katkı veriyor ve spor insanı gerçekten mutlu ediyor, birleştirici bir yönü de var" diye konuştu.

Protokolün ardından malzemelerin kalitesini dahi Merinos’un seçtiğini ifade eden Partal; “Bugün bu malzemeleri dağıttığımız çocuklar çok şanslılar. Burada Merinos var, Ali Erdemoğlu var kendilerine ben sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Çünkü bizim hayal ettiğimizin de ötesinde bir malzeme dağıtımı gerçekleştirildi. Onlara söylediğimizde işe inandılar ve hemen malzemelerin pazarlıklarını da kendileri tek tek yaparak kalitesini de kendileri seçerek bunları alıp bize bağışladılar. Bu konuda Besni çok şanslı. Besni’de herhangi bir takım kurulduğunda, bir takım müsabakaya gidecekse onun doğal sponsoru Merinos. Herhangi bir şekilde sponsor olur mu gidip görelim demeye gerek yok bir takım varsa onun da doğal sponsoru merinostur. Sizlerin huzurunda tekrardan teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Partal şöyle devam etti:

"Öğretmenlerimizden ciddi anlamda takım kurmalarını ve çocuklarımızı çalıştırmalarını bekliyoruz. Şunu da ben vaat ediyorum sizlere herhangi bir okulda bir öğretmenim spor anlamında bir takım kurup çocukları çalıştırmaya başlarsa malzemeydi, müsabakaya gitmek için yol gideri, konaklama vs. masraflarını karşılamak bizim boynumuzun borcudur. Siz yeter ki takımları kurun çocukları çalıştırın diğerlerini biz karşılayacağız. Şu olayın olmasını ben kendi görev süremde istemiyorum bir okulda bir hoca bir takımı çalıştırmış maddi imkansızlık sebebiyle maça gidememiş, çocukları götürememiş gibi şeyler inşallah bu dönemde olmayacak. Gerçekten çünkü imkanlarımız var, şanslıyız. Önümüzdeki günlerde de özellikle stadyumumuzun zemini ile ilgili sorunlarımız var onunda değişmesi için daha güzel Besni’ye yakışır bir saha olması için uğraşıyoruz. Yarım kalan kapalı yüzme havuz projemiz var bunda da son aşamaya gelindi, inşallah 2023 yılında oda tamamlanmış olacak. Bu noktada Sayın Valimiz Mahmut Çuhadar’a, Milli Savunma komisyonu başkanı Ahmet Aydın’a çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu tesislerin kazandırılmasında kendilerinin destekleri bizlere çok büyük. Bu malzemelerin hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah nice başarılı sporcular yetiştirip Besni’yi de bu anlamda daha ileriye taşımış oluruz"

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Erdemoğlundan Besni Sporuna Büyük Destek
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