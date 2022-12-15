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Demirel, okulları gezmeye devam ediyor

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, eğitim öğretim faaliyetlerini incelemek ve öğrencilerle vakit geçirmek üzere Şube Müdürü Ali Koca ile okulları ziyaret etti.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
15 Aralık 2022 Perşembe 21:11
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Demirel, okulları gezmeye devam ediyor

Okul kurum ziyaretleri kapsamında eğitim sorunlarını yerinde görmek, öğretmen ve öğrencilerle birlikte vakit geçirmek için Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, Zübeyde Hanım Anaokulu, Oyalı İlkokulu, 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu, Çilboğaz İlkokulu, Aşağıçöplü İlkokulu ve Çetinkaya-Biran Şendil İlk/Ortaokulu'na ziyarette bulundu.

Okullarda uygulanan eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili okul yöneticileri ve öğretmenlerden bilgi alan Demirel, sınıfta öğrencilerle de buluştu. Öğrencilerin aldıkları eğitimi gözlemleyerek öğrencilerin taleplerini de dinledi.

Öğrencilerin yanından ayrılarak okul yönetime ve öğretmenlerle öğretmenler odasında sohbet etti. Demirel, "Bulduğumuz her fırsatta okullarımızı gezerek, öğretmen ve öğrencilerimizle bir araya geliyor, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin taleplerini dinliyoruz. Bugün de birçok okulumuzu gezerek eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde inceleme fırsatı bulduk. İnşallah bundan sonra da ilçemizdeki diğer bütün okullarımızı ziyaret etmeyi sürdüreceğiz. Bize emanet edilen öğrencilerimizi nitelikli bir eğitim ile en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için var gücümüz ile çalışma kararlılığındayız. Okullarımıza yaptığımız ziyaretlerde gördüğümüz ve geliştirilmeye uygun alanlar için de ilgili birimlerimiz ile gerekli rehberliği sağlayacağız. Eğitim ve öğretime katkı sağlayan tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



Kaynak:PHA

Son Güncelleme: 16.12.2022 21:26
Anahtar Kelimeler:
DemirelOkulları Gezmeye Devam Ediyor
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