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Cumhuriyet Bayramı Besni’de coşku ile kutlandı

Cumhuriyet Bayramının 99. Kuruluş yıldönümü kutlamaları Besni ilçesinde coşkuyla kutlandı.

29 Ekim 2022 Cumartesi 14:37
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Cumhuriyet Bayramı Besni’de coşku ile kutlandı

Cumhuriyet Bayramının 99. Kuruluş yıldönümü kutlamaları Besni ilçesinde coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Kaymakamlık makamında bayramlaşma ile başladı. Daha sonra ilçe stadyumunda düzenlenen törende ise saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Besni Kaymakamı Çağlar Partal öğretmenlerin, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Besni Kaymakamı Çağlar Partal, “Bugün Cumhuriyetimizin ilanının 99. yılını kutlanmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyet bu topraklarda kök salmış 99 yıllık bir çınar haline gelmiştir. Türk milleti 100 yıllık mücadeleler ve tecrübeler ışığında 29 Ekim 1923’te Cumhuriyete kavuşmuştur. 1800’lü yılların başında İmparatorluğu kurtarma düşüncesi ile başlayan arayışlar tanzimat ve meşrutiyet fermanları ile devam etmiş nihai hedefe ulaşamamıştır. 1. Dünya Savaşı sonunda Türk milletine kefen biçildiği ve onun yok edildiğinden emin olunduğu bir durumda millet Mustafa Kemal Atatürk’ ün etrafında kenetlenerek bu kefeni yırtmış ve bu kutlu zaferi geçmiş tecrübelerin ışığında Cumhuriyet ile taçlandırmıştır. Cumhuriyet Türk milletinin bağımsızlığını ve egemenliğini kefaletidir geçen 99 yıl göstermiştir ki mücadelemiz hiçbir zaman sona ermeyecek milletimiz ve devletimiz her zaman buna hazırdır. Bu geçen zamanda her durumun üstesinden gelinerek Cumhuriyetin yaşatılması milletimizin vatan sevgisi azim ve kararlılığı bunun ispatı olmuştur. Her zor anda Atatürk ve cumhuriyet mertebesi zor anda aşılabilmiştir.

Kıymetli öğrenciler devletimizi, milletimizi ileri taşımanın yegane yolu çok çalışmaktır. Koşulların zorluğu ümidinizi kırdığında Cumhuriyetin kazanıldığı şartları hatırlamak sizi ümitsizlikten kurtaracaktır. Ülkemizi vatandaşlarımız arasında farklı yadırgatan sadece çalışkanlıklarıdır. Hiçbir ayrım gözetilmeksizin çalışanlar mutlaka hak ettikleri noktalara geleceklerdir. Cumhuriyet herkesin hiçbir ayrım olmaksızın hür yaşamasının sigortasıdır. Cumhuriyeti bize kazandıran Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bu toprakları bize vatan yapan ve vatan olarak kalması için gözlerini kırpmadan canlarını ortaya koyan şehitlerimize, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum aziz hatıraları önünde eğiliyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun” dedi.

Kaymakam Partal’ın konuşmasının ardından öğrenciler Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirler okudu.

Düzenlenen programda Besni kaymakamlığı ve Besni Gençlik ve Spor Müdürlüğünün organize ettiği 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Kadınlar Voleybol turnuvasında dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 29.10.2022 14:53
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