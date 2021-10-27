Çakırhöyük Ortaokulu’nda akıl ve zeka oyunları atölyesi açıldı

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Çakırhöyük Beldesi İlk ve Ortaokul bünyesinde hayırseverlerin desteği ile iç tefrişatı ve donanımı yapılan akıl ve zeka oyunları atölyesinin açılışı yapıldı.

Açılışa Vali Mahmut Çuhadar, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Besni Belediye Başkanı Eyüp Mehmet Emre, Çakırhöyük Belde Belediye Başkanı Miktad Çetin ve belde halkı katıldı.

Akıl ve zeka oyunları atölyesinin açılışına katılmak üzere Çakırhöyük Beldesine gelen Vali Mahmut Çuhadar, Çakırhöyük İlk ve Ortaokulu öğrencileri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Karşılama sonrası Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet, öğrencilerin zihinsel becerilerini artırmak ve onlara stratejik düşünce yeteneği kazandırmak için Çakırhöyük Beldesi İlk ve Ortaokulu bünyesinde kurulan atölyenin açılış kurdelesini keserek atölyeleri gezdi.

Öğrencilerin oyun oynayarak karar verme, problem çözme, akıl ve mantık yürütme gibi yeteneklerini geliştirmesi amacıyla kurulan akıl ve zeka oyunları atölyesinin Çakırhöyüklü öğrencilere hayırlı olmasını dileyen Vali Mahmut Çuhadar, “Akıl ve zeka oyunları atölyelerinin öğrencilerimizin yeteneklerine yenilerini eklemelerinin yanı sıra kaliteli bir ortam, akademik başarılarına da katkı sağlayacağına inanıyorum. Atölyelerin öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

iha