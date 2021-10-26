Çakırhöyük Ortaokulu bünyesinde Akıl ve Zekâ Oyunları atölyesi açıldı

Düzenlenen açılışa Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Besni Belediye Başkanı Eyüp Mehmet Emre, Çakırhöyük Belde Belediye Başkanı Miktad Çetin ve belde halkı katıldı.

Akıl ve Zekâ Oyunları Atölyesinin açılışına katılmak üzere Çakırhöyük Beldesine gelen Vali Mahmut Çuhadar, Çakırhöyük İlk ve Ortaokulu öğrencileri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Karşılama sonrası Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet, öğrencilerin zihinsel becerilerini artırmak ve onlara stratejik düşünce yeteneği kazandırmak için Çakırhöyük Beldesi İlk ve Ortaokulu bünyesinde kurulan Akıl ve Zekâ Oyunları Atölyesinin açılış kurdelesini keserek atölyeleri gezdi.

Öğrencilerin oyun oynayarak karar verme, problem çözme, akıl ve mantık yürütme gibi yeteneklerini geliştirmesi amacıyla kurulan Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesinin Çakırhöyüklü öğrencilere hayırlı olmasını dileyen Vali Mahmut Çuhadar, “Akıl ve Zekâ Oyunları Atölyelerinin öğrencilerimizin yeteneklerine yenilerini eklemelerinin yanı sıra kaliteli bir ortam, akademik başarılarına da katkı sağlayacağına inanıyorum. Atölyelerin öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum”dedi.

Açılış sonrası Akıl ve Zekâ Oyunları Atölyesini kurarak donanımını yapan Çakırhöyük Belediye Başkanı Miktad Çetin’e, Tasarım ve Beceri Atölyesi donanımını yapan hayırsever Ramazan Orhan ve Müzik Atölyesi donanımını yapan hayırsever Osman Kara’ya Vali Mahmut Çuhadar tarafından teşekkür plaketi verildi.