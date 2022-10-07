Galeriler Yazarlar
Adıyaman 24
kapalı
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
3.567,60
ALTIN
1.014,53
DOLAR
18,68
STERLİN
20,60
EURO
18,11

Bir kilometre koştu ama jandarmadan kaçamadı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde evden hırsızlık yapan şahıs 1 kilometre koşarak kaçtı ancak jandarma şahsı yakalamayı başardı.

07 Ekim 2022 Cuma 15:32
24 Okunma
Bir kilometre koştu ama jandarmadan kaçamadı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde evden hırsızlık yapan şahıs 1 kilometre koşarak kaçtı ancak jandarma şahsı yakalamayı başardı.

Besni ilçesine bağlı Yeniköy’de M.D. isimli şahsa ait evden 35 bin TL, 300 Euro para çalındı. Olay jandarma ekiplerine bildirildi. Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yapılan planlı ve titiz çalışma sonucunda mağdura ait evin etrafında Ü.Y. isimli şahsın gezdiği bilgisi alındı.

Şahsın yakalanması için çalışma yürüten jandarma ekipleri şahsı kendi evine girerken tespit etti. Jandarma ekiplerine gören şüpheli şahıs sırt çantası ile kaçmaya başladı. Yaklaşık 1 kilometrelik kovalamacanın ardından şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Yapılan üst aramasında çanta içerisinde 28 bin 400 TL nakit para bulundu. Şahsın alınan ifadesinde hırsızlık olayını kendisinin yaptığını itiraf ederken, çaldığı paradan 6 bin 600 TL ve 300 Euro ile borçlarını ödediği ortaya çıktı.

Paranın geriye kalan kısmının da üst aramasında üzerinde olduğu tespit edilerek Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan talimat ile bulunan 28 bin 400 TL sahibi M.D.’ye teslim edildi.

Şüpheli şahıs ile ilgili adli süreç devam ediyor.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 07.10.2022 21:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Besni’de Disleksi Haftası etkinliği düzenlendi
Besni’de Disleksi Haftası etkinliği düzenlendi
Besni’de kaçak alkol ve sigaraya gözaltı
Besni’de kaçak alkol ve sigaraya gözaltı
Erdemoğlu’ndan Besni'ye 24 derslik okul
Erdemoğlu’ndan Besni'ye 24 derslik okul
Merinos Mustafa Rabuş Camii törenle ibadete açıldı
Merinos Mustafa Rabuş Camii törenle ibadete açıldı
Geleneksel Besni Lisesi Pilav Gününe yoğun ilgi
Geleneksel Besni Lisesi Pilav Gününe yoğun ilgi
Besni Eğitim Bayramı coşkuyla kutlandı
Besni Eğitim Bayramı coşkuyla kutlandı
Besni'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Besni'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Besni’de sokak ortasında bıçaklanan genç yaralandı
Besni’de sokak ortasında bıçaklanan genç yaralandı
Besni ilçesinde muhtarlarla toplantı yapıldı
Besni ilçesinde muhtarlarla toplantı yapıldı
Besni’de ’’Güvenli eğitim’’ toplantısı yapıldı
Besni’de ’’Güvenli eğitim’’ toplantısı yapıldı
Kaçak içki ve sigara operasyonunda 3 kişi yakalandı
Kaçak içki ve sigara operasyonunda 3 kişi yakalandı
Milletvekili Tutdere, Besni’nin köylerini gezdi
Milletvekili Tutdere, Besni’nin köylerini gezdi
Besni’de uyuşturucuya 4 tutuklama
Besni’de uyuşturucuya 4 tutuklama
Besni’de fıstık hasadı başladı
Besni’de fıstık hasadı başladı
Besni’de 32 derslikli ilkokul açılış için gün sayıyor
Besni’de 32 derslikli ilkokul açılış için gün sayıyor
Hafif ticari aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Hafif ticari aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Besni’de hırsızlık şüphelisi yakalandı
Besni’de hırsızlık şüphelisi yakalandı
Besni Kaymakamı Çağlar Partal göreve başladı
Besni Kaymakamı Çağlar Partal göreve başladı
Besni'den facianın eşiğinden dönüldü
Besni'den facianın eşiğinden dönüldü
Otomobil fıstık bahçesine yuvarlandı
Otomobil fıstık bahçesine yuvarlandı
Şehit Demir Mevlid-i şerifle anıldı
Şehit Demir Mevlid-i şerifle anıldı
Besni'de şüpheli ölüm
Besni'de şüpheli ölüm
Besni’de otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
Besni’de otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
Başkan Emre: Sözlerimizi bir bir yerine getiriyoruz
Başkan Emre: Sözlerimizi bir bir yerine getiriyoruz
KPSS’ye yetişmeye çalışırken kaza yaptılar: 2 yaralı
KPSS’ye yetişmeye çalışırken kaza yaptılar: 2 yaralı
Besni’de eve giren yalan yakalandı
Besni’de eve giren yalan yakalandı
Köseceli 122 acil sağlık hizmetleri istasyonu açıldı
Köseceli 122 acil sağlık hizmetleri istasyonu açıldı
Sanatçı Latif Doğan’ın acı günü
Sanatçı Latif Doğan’ın acı günü
Besni’de boş evde yangın çıktı
Besni’de boş evde yangın çıktı
Besni Belediyesi Yaz Kurslarına yoğun ilgi
Besni Belediyesi Yaz Kurslarına yoğun ilgi

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim