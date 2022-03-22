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Besni’nin sorunları masaya yatırıldı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında 2022 yılı Besni yatırımları değerlendirme toplantısı yapıldı.

22 Mart 2022 Salı 11:39
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Besni’nin sorunları masaya yatırıldı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında 2022 yılı Besni yatırımları değerlendirme toplantısı yapıldı.

Besni Osman İsot MTAL konferans salonunda düzenlenen toplantıya, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, AK Parti Besni ilçe Başkanı İsmail Sümer, belde belediye başkanları, il genel Meclis üyeleri, kurum amirleri ve STK temsilcileri katıldı.

İlçenin enerji, ekonomi, sağlık ve sosyal yardım, kültür, çevre ve şehircilik gibi birçok konuların konuşulduğu toplantıda hizmetlerin koordineli olarak yürütülmesi için alınması gereken tedbirler masaya yatırıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kaymakam Nazlı Demir, “İlçemizin gerek merkezi kamu hizmetleri gerek yerel yönetimler açısından devam eden yatırımları, ihtiyaçlarıyla devam eden kalkınma projeleri ile ilgili istişarelerde bulunduk. İlçemiz açısından önemli olan projelerin gerçekleştirilmesi açısından elimizden gelenin her zaman en iyisini yapmaya gayret ediyoruz ve edeceğiz. Bu tarz toplantılar eksikliklerimizi görmek ve Besni’ye daha iyi hizmet etmek açısından oldukça önemli bu vesile ile toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor başta Valimiz Mahmut Çuhadar olmak üzere, Milletvekilimiz Ahmet Aydın’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise konuşmasında, "Besni gerçekten çok çalışkan bir Kaymakam ve ilçe başkanına sahip. Burada tüm Besnililer ve Besni adına yüreği çarpan STK başkanları hatta muhtarlarına kadar bizi boş bırakmazlar. Siz zannediyorsunuz ki Kahta’da çok zaman geçiriyoruz, buradan öyle görünür ama öyle değil. Benim mesaimin büyük bir bölümü Besni’de geçiyor. Hiçbir siyasi ayrım gözetmeden Besni’nin haklı, makul ihtiyacı neyse onu yapmaya devam ediyoruz. İstatistik tutsak resmi belgelerle de bunu size çok rahat ispat ederim. Memleketin yarısından çoğu Besni milliyetçiliğiyle bir bütün halinde ve birlik olmayı başarmışlar bunun için ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Besni’ye hizmet etmeyi de seviyoruz. Yaptığımız hizmetlerinde görünür olması bizi ayrıca mutlu ediyor. Böyle hizmetler oldukça insan mutlu oluyor, eser ortaya konuldukça mutlu oluyoruz. Kızılin farklı bir yer oldu. Bu değerimizden faydalanalım. Turizm açısından bölgemizi bir cazibe merkezi haline dönüştürelim. Biz üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Besni için gereken ne varsa, yapılacak ne varsa bizler yapmaya hazırız ve yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Toplantı gerçekleştirilen konuşmaların ardından sona erdi.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 22.03.2022 11:58
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