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Besni’de, uyuşturucuyla mücadele konferansı verildi

Adıyaman’ın Besni ilçe Emniyet Müdürlüğü ile Besni Esnaf Odası koordinatörlüğünde uyuşturucuyla mücadele konferansı düzenlendi.

25 Ekim 2021 Pazartesi 14:16
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Besni’de, uyuşturucuyla mücadele konferansı verildi

Adıyaman’ın Besni ilçe Emniyet Müdürlüğü ile Besni Esnaf Odası koordinatörlüğünde uyuşturucuyla mücadele konferansı düzenlendi.

Besni Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konferansa, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Besni Belediye Başkan Yardımcısı Sait Cengiz Baba, AK Parti Besni ilçe Başkanı İsmail Sümer, Besni ilçe Emniyet Müdür Vekili İlyas Yarımağa, Besni ilçe Jandarma Komutanı Barış Kara, kurum amirleri, STK temsilcileri, mahalle muhtarları ve esnaflar katıldı.

Konferansta, uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele konusunda polis ekipleri tarafından slayt gösterisiyle birlikte bilgilendirmeler yapıldı. Polis ekipleri daha sonra bağımlılık ile mücadeleyle ilgili bilgilerin yer aldığı broşürlerde dağıttı.

Kaynak: iha
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