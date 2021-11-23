Besni’de uyuşturucu ile mücadele devam ediyor

Adıyaman’ın Besni ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Ekipleri tarafından yapılan operasyonlar sonucunda 13 şahsa uyuşturucu kullanmaktan ve uyuşturucu madde ticareti yapmaktan adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Besni İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Ekipleri ve Adıyaman il Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanıcıları ve satıcılarına karşı denetim yapıldı. Son 2 gün içerisinde 11 şahsa uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmaktan, 2 şahsa uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmaktan olmak üzere toplam 13 şahsa adli işlem yapıldı.

Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

iha