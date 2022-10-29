Besni’de trafik kazası: 2 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenikent istikametinden şehir merkezine gelmekte olan Kurtuluş Sığırcıklıoğlu sevk ve idaresindeki 01 AGJ 139 plakalı otomobille Ahmet Doğan sevk ve idaresindeki 27 P 7638 plakalı hafif ticari araç çevre yolunda çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile otomobil sürücüleri Kurtuluş Sığırcıklıoğlu ve Ahmet Doğan yaralandı. İlk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülürken yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

iha