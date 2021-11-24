Besni’de tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Besni-Adıyaman karayolu Taşlıyazı Köyü civarında Mehmet Ö. idaresindeki 02 ABL 872 plakalı tır ile Ramazan Ş. yönetimindeki 02 AY 959 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ramazan Ş. ile yanında bulunan Fidan Ş., Merve Ş., Yusuf Ş. ve Mahmut Gazi G. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde kazazede yakınlarından Hüseyin Şahin, yaptığı açıklamada; “Bu akşam çok ciddi bir kaza geçirdik. Besni, Adıyaman, Şanlıurfa yol ayrımı ve bu kavşakta daha önce birçok kaza gerçekleşti. Buraya çok acil şekilde ışıklandırma yapılması gerekiyor. En azından yavaş levhasının olması gerekiyor. Asfalt dökmekle iş bitmiyor. Bir anda yol bitiyor ve karanlık bir alan. Çok şükür akrabalarımızın yaralanma dışında bir şeyleri yok. Ama ölümde olabilir ve bu herkesin de başına gelebilir. Burası zifiri karanlık ve uyarıcı levha yok. Buraya çözüm olarak bir şey yapılması gerekiyor ve yetkililer sesimizi duysunlar. Çok ciddi trafik kazalarının olduğu bir nokta. Biran önce buranın levhalarla ve uyarıcı ışıklarla yapılması gerekiyor” dedi.

Kaynak: PHA