Besni’de silahlı kavgada adliye çıkarılan 15 şüpheliden 2’si tutuklandı

Olay, 6 gün önce Yeni Besni Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup, sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği Şaban A. ve Zeliha A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar, Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Şaban A., yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri yapılan çalışmalar neticesinde kavgaya karışan 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusunun ardından adliye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 13 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Kaynak:PHA