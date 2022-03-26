Besni’de satranç turnuvası düzenlendi

Adıyaman’ın Besni ilçesinde düzenlenen satranç turnuvasında öğrencileri dereceye girebilmek için mücadele etti.

Besni Gençlik ve Spor Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen turnuva Besni Eğitiminde Niteliğin Arttırılması (Benap) projesi dahilinde düzenlendi. Kaymakamlık, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Rehberlik Araştırma Merkezi ile Satranç İl temsilciliği tarafından düzenlendi. Turnuvaya 3 kategoride 163 sporcu katıldı.

İlk, orta ve lise kategorilerinde düzenlenen turnuvada birinci olan sporcuya bisiklet, ikinciye tablet, üçüncüye ise saat hediye edildi.

Adıyaman Satranç İl Temsilcisi Harun Fırat’ın turnuvaya ilişkin verdiği bilgilerin ardından turnuvanın açılışı Besni Kaymakamı Nazlı Demir ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş yaptı.

Açılışta konuşan Kaymakam Nazlı Demir, Benap Projesini hayata geçirdikten sonra veli, öğrenci ve okul işbirliğinde sadece eğitim değil sportif ve kültürel etkinliklere de daha fazla önem verdiklerini belirterek, öğrencilere satranç turnuvasında başarılar diledi.

Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş ise, satrancın dünyanın en centilmen spor branşlarından bir tanesi olduğunu ifade ederek, son yıllarda satranca olan ilginin arttığına dikkat çekti.

iha