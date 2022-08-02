Besni’de otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Besni-Adıyaman karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Besni yönünde ilerleyen Pınar Şahan'ın kullandığı 02 ACC 660 plakalı otomobil ile Nurullah Erdoğan yönetimindeki 02 ABJ 781 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada iki otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüler kazayı görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından otomobillerden çıkartılarak ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: PHA