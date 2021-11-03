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Besni’de Kızılay Haftası etkinliklerle kutlandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde Dumlupınar Ortaokulunda Kızılay Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi.

03 Kasım 2021 Çarşamba 16:44
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Besni’de Kızılay Haftası etkinliklerle kutlandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde Dumlupınar Ortaokulunda Kızılay Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Besni Dumlupınar Ortaokulunda düzenlenen Kızılay Haftası etkinliklerine, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, Besni Kızılay Derneği Başkanı Ali Erdoğan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin yazı ve şiirler okudu. Kızılay Haftası dolayısıyla düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini Besni Kaymakam Nazlı Demir, Besni Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel ve Besni Kızılay Temsilcisi Ali Erdoğan takdim etti.

Günün anlam ve önemini belirten açıklama yapan Kızılay Besni ilçe Temsilcisi Ali Erdoğan; "Cumhuriyet Bayramı ile başlayan ve 4 Kasıma kadar devam eden günler Kızılay Haftası olarak kutlanılmaktadır. Bu hafta nedeniyle, okulumuzda tertip edilen kutlama programında yapılan kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilerimiz Kızılay tarafından ödüllendirildi. Her var oluşun bir sebebi olduğu gibi Kızılay’ında kurulmasında bir sebebi vardır. 1868 yılında, cephede savaşıp yaralanan yada hastalanan askerlere yardım ve tedavi adı altında aralarında devlet erkanının da olduğu bir cemiyet kurulur. Daha sonrada hilali Ahmer adını alır. Bu ad şanlı bayrağımızdan alınmıştır. Hilal bildiğiniz Ay’ın yay şeklinde olan bir parçası, Ahmer ise Arapça bir kelime olup kırmızı olduğunu ifade etmektedir. Daha sonrada Kızılay adını alır ki bu adı ‘da Gazi Mustafa Kemal Atatürk vermiştir. Kızılay taraf olduğumuz tüm savaşların cephe gerisinde seyyar ve sabit hastaneler kurmuş yaralıları tedavi etmiştir. Nitekim Çanakkale savaşında Alman general Kızılay’dan yardım talebinde bulunmuş, Kızılay’da denize yakın mesafede sargı yeri hastanesi kurup içinde düşman askerleri ’de yaralıları tedavi etmiştir” dedi.

Kaynak: iha
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