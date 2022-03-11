Besni’de kadınlara KADES’in tanıtımı yapıldı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde uyuşturucuyla top yekün mücadele kapsamında kadınlara, uyuşturucu ile mücadele ve KADES tanıtıldı.

Besni ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından köylerde yaşayan kadınlara yönelik verilen uyuşturucuyla mücadele eğitimi ve KADES tanıtımına kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

En iyi narkotik anne projesi kapsamında Besni ilçesine bağlı Oyratlı Köyünde verilen eğitimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Besni Kaymakamı Nazlı Demir, “İlçe jandarma komutanlığımız tarafından sorumluluk sahasında bulunan köylerde uyuşturucu ile mücadelede farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetlerini içeren eğitimler ve KADES uygulaması tanıtımı yapıldı. Seminerler hız kesmeden devam ediyor. Oyratlı köyümüzde Şehit Hakan Bali Orta Okulunda 134 annemiz bu kapsamda bilgilendirme semineri verildi" dedi.

iha