Besni’de kaçak alkol ve sigaraya gözaltı

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede bir işyerinde kaçak alkol ve sigara olduğu bilgisi aldı. Polis tarafından işyerine düzenlenen operasyonda 1106 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara, 97 paket sahte bandrollü sigara, 20 paket bandrolsüz puro, 6 litre sahte alkollü ele geçirildi. Sahte alkol ve kaçak sigaralara polis ekipleri tarafından el konulurken işyeri sahibi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: PHA