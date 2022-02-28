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Besni’de iş yerlerinden hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde iki farklı iş yerine girerek hırsızlık yapan şahıs yakalandı.

28 Şubat 2022 Pazartesi 15:58
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Besni’de iş yerlerinden hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde iki farklı iş yerine girerek hırsızlık yapan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, hafta sonu Gaziantep’ten araç kiralayarak Besni’ye gelen H.K. ve İ.G. isimli iki şahıs 15 Temmuz Şehitler mahallesinde bulunan market ve kasap dükkanına girerek iş yerlerinden televizyon, sucuk, yazar kasa, pos cihazı, kıyma makinesi, terazi, sebze robot makinesi ve nakit para çaldı.

Şüphelilerden 13 ayrı suç kaydı olan H.K. Gaziantep’te kiraladıkları aracı teslim ederken Gaziantep Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekiplerince yakalandı. Besni ilçe girişinde şahıslar aracın plakasını sökerek iş yerlerine girdikleri polis ekipleri tarafından tespit edildi.

Gaziantep’te yakalanarak gözaltına alınan H.K. Besni’ye getirilerek Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. İkinci şahıs İ.G. isimli şahısla ilgili yakalama çalışmaları devam ediyor.

Konu ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 28.02.2022 17:48
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