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Besni’de hekimler iş bıraktı

Adıyaman’ın Besni ilçe Devlet Hastanesinde görevli hekimler 1 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

17 Şubat 2022 Perşembe 16:45
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Besni’de hekimler iş bıraktı

Adıyaman’ın Besni ilçe Devlet Hastanesinde görevli hekimler 1 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Besni Devlet Hastanesi önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına Besni Devlet Hastanesi ve aile sağlık merkezlerinde görev yapan hekimler katıldı. Bizler insanlık tarihinin en eski ve kutsal mesleği olan tip bilimine gençliğini feda ederek sizlere sağlıklı bir toplum ideali ile yola çıkmış hekimler olduğunu söyleyerek hekimler adına açıklamalarda bulunan Op. Dr. İshak Aydın, “Bazısının annesine, babasına bile yapmaya çekindiği fedakarlıkları, tanımadığımız ama insanca ve insaflıca takındığımız hekimlik onurumuz sayesinde yapmaya alıştığımız hekimlik onurunu korumak ve anımsatmak için buradayız. Bu fedakarane tutum karşısında bizi yönetenlerden sadece alkışlanma ve hakkınız ödenmez gibi klişe cümleler yanında çok fazla cezalandırma ve caydırma politikaları ile karşı karşıya kaldık. Senelerce şiddete sessiz kalan, görmezlikten gelen bakanlık ve yetkisi bulunan idarecilerden şikayetçiyiz, bize zarar veren, saldıran, hakaret eden ve tüm hınç alma duygusunu üzerimizde gideren bazı insanlıktan nasibini almamışlardan ve cezalandırmayan hukuk siteminden şikayetçiyiz.

Mesai dışında da çokça çalıştırılan, tıbbın ezici sorumluluklarını fazlası ile hekime yükleyip bu yükün altında ezilen hekimleri sorumlu tutan ve hedef gösteren bazı medya organlarından şikayetçiyiz, tıbbi hataları tümüyle hekime yükleyen ve astronomik rakamlı cezalarla mesleğini icra etmekten korkar hale getiren yasal düzenlemelerden şikayetçiyiz, maaşı parçalanarak emeklilikte bile hekimlerin onurluca hayat sürmesine bile olanak sağlamayan ve hekimlerin ömür boyu çalıştırılmasına zorlayan ödeme sisteminden şikayetçiyiz, performans sistemi ile hekimlerin birbirine düşürülme gayreti içinde olunmasından şikayetçiyiz. Bugün her türlü fedakarlığı yapan hekimlik mesleği alarm veriyor. Üzerimizdeki baskılar artık dayanılmaz noktaya geldi. Hekim- Sen, Hekim Birliği, Tabip- Sen ve AHEF başta olmak üzere 1. ve 2. basamak hekimlerimizin ortak kararı ile bugün Besni Devlet Hastanesinde 1 günlük iş bırakma eylemi yapmak zorunda kaldık. Bakanlığımızdan ve idarecilerimizden isteğimiz, ivedi olarak yukarda bahsettiğimiz sorunlara acil çözüm getirecek somut planlamalar yapmalarıdır. Somut düzenlemeler olmaması halinde sendikal grev faaliyetlerine devam edilecektir. Sağlıklı bir toplum ve gelecek için hekimlik mesleğini koru" diye konuştu.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 18.02.2022 09:15
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