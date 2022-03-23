Besni’de fıstık üreticilerine feromon tuzaklama dağıtıldı

Besni’de "Antep Fıstığında Verim ve Kalite Artışı Sağlanması Projesi" kapsamında Sarıyaprak köyünde fıstık bahçesinde düzenlenen törene Besni İlçe Kaymakamı Nazlı Demir, Besni İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Kösekul, İlçe Jandarma Komutanı Barış Kara, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, kurum amirleri, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Dağıtım töreninde açılış konuşmasını yapan Besni İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Kösekul, "Antep fıstıklarında zararlı olan Dal Güvesi için biyoteknik mücadele amaçlı olarak kullanılan Funnel tipi feromon tuzakları çiftçilerimize bahçede dağıtılarak, kullanımı konusunda bilgi verilip üreticilerimizle birlikte antepfıstığı ağaçlarına tuzaklar asıldı. Dal güvesi zararlısı yaklaşık 9 ay sürgün içerisinde kalıp bitki özünü yiyerek beslenir, hava şartlarına göre Mart -Nisan ayı gibi 1 yıllık sürgünlerin içerisinden çıkıp pupa olur ve sonrasında ergin uçuşları başlar. Tuzak içerisindeki feromon erkek bireyleri cezbederek kendine çeker, içerisindeki suya temas eden ergin (kelebek) ıslaklıkdan dolayı uçamaz ve suda ölür. Bu sayede çiftleşme gerçekleşmez ve popülasyon düşürülerek kimyasal ilaçlar kullanılmadan biyolojik olarak mücadele edilmiş olur."dedi.

Çalışan çiftçilerin bizzat bahçelerine giderek talep ve sorunlarını dinlediklerini aktaran Kösekul,"Böylece, doğru zamanda etkili yöntemler kullanılarak insan ve çevre sağlığına zarar vermeden mücadelenin doğru yapılması sonucunda hem üreticilerimize hem de ülke ekonomimize önemli katkı sağlanmış olacaktır. Dal güvesinin kimyasal mücadelesi de zaten çok zor olup zararlı kabuk altında gizlendiği için ilaçlar pek etkili olamamaktadır. Çalışan, üreten çiftçilerimizin bahçelerine bizzat gidip talep ve sorunlarını dinleyerek emeklerine göstermiş olduğu ilgiden dolayı sayın Kaymakamımız Nazlı Demir’e ve beraberindeki kurum amirlerimize, çiftçilerimiz adına teşekkür eder bereketli bir sezon olmasını dileriz"şeklinde konuştu.

"Antep fıstığında Verim ve Kalite Artışı Sağlanması Projesi" kapsamında 900 adet feromon tuzağını dağıtıldığını hatırlatan Besni Kaymakamı Nazlı Demir,"İlçemizin ana geçim kaynaklarından biri olup yaklaşık 200.000 dekar alanda yetiştirilen "Antep fıstığında Verim ve Kalite Artışı Sağlanması Projesi" kapsamında 900 adet feromon tuzağını bugün İlçemiz Sarıyaprak köyünde çiftçilerimize dağıttık. Proje sayesinde Antep fıstığının yoğun olarak yetiştirildiği köylerimizdeki 150 çiftçimizin bahçesine bu tuzaklar asılacak olup böylelikle Antep fıstıklarında zararlı olan Dal Güvesi için biyoteknik şekilde mücadele edilecektir" dedi.

Kaynak: PHA