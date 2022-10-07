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Besni’de Disleksi Haftası etkinliği düzenlendi

Adıyaman’ın Besni ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce 1-8 Ekim Disleksi Haftası ve Günü nedeniyle etkinlik gerçekleştirildi.

07 Ekim 2022 Cuma 15:59
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Besni’de Disleksi Haftası etkinliği düzenlendi

Adıyaman’ın Besni ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce 1-8 Ekim Disleksi Haftası ve Günü nedeniyle etkinlik gerçekleştirildi.

Özel öğrenme güçlüğü tanılı çocukların ebeveynlerine yönelik farkındalık oluşturma adına disleksi sunum ve tanıtımı gerçekleştirildi. Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen programa, Besni İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Orhan, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Disleksi sunum ve tanıtımı Suvarlı Aile Sağlığı Merkezinde görevli Aile Hekimi Dr. Ahmet Kara tarafından gerçekleştirildi.

Kara, “Disleksi, özel öğrenme güçlüğü gruplarından biri olup normal veya normal üstü zekaya sahip olan bireylerde okuma becerilerinde yaşanan güçlük olarak tanımlanmaktadır. Bununla birlikte disleksiye eşlik eden disgrafiyi ve diskalkuliyi de tanımlamak gerekir. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre toplumun yüzde 9-11’i disleksiden etkilenmektedir. Disleksi kendi kendine düzelen bir durum değildir. Tanının erken konulması ve erken müdahale erken destek eğitimine başlanması daha çabuk düzelmeyi sağlar. Dislektik çocuklar uygun destek eğitimini aldıktan sonra, akademik olarak başarılı olabilirler” dedi.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 07.10.2022 16:18
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