Besni’de, devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre kaza, Besni-Gaziantep karayolunun 15’inci kilometresi meydana geldi.

Karagüveç köyü yakınlarında Eyüp K., yönetimindeki 02 AE 569 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Eyüp K. (23), ile yanındaki Y.K. (22) , E.K. (21), Y.K. (20), yaralandı. Otomobildekiler çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılıp, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan ve durumu ağır olan sürücü Eyüp K., yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: PHA