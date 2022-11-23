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Besni’de 58 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Adıyaman’ın Besni ilçesinde, 3 gündür haber alınamayan Gülşen Doğan (58) evinde ölü bulundu.

23 Kasım 2022 Çarşamba 15:42
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Besni’de 58 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Besni ilçesine bağlı Yukarı Söğütlü köyünde oturan 4 çocuk annesi Gülşen Doğan'dan haber alamayan yakınları, akşam saatlerinde durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri eve girdiklerinde oturma odasında Gülşen Doğan'ın cesediyle karşılaştı.
Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Doğan'ın üç gün önce yaşamını yitirdiği belirledi. Gülşen Doğan'ın cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Gülşen Doğan'ın eşi Muhittin Doğan'ın Gaziantep'e gittiği, kendisinin ise bahçe işlerini bitirdikten sonra Gaziantep'e gideceği öğrenildi.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 23.11.2022 16:50
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