Besni’de 32 derslikli ilkokul açılış için gün sayıyor

Modern mimari yapısıyla göz dolduran okul, 13 Eylül Salı günü düzenlenecek açılış töreniyle öğrencilere kapılarını açacak.

Kumral: Bu halkanın bir parçası olduğumuz için gururluyuz

Besnili iş insanı Onur Kumral tarafından 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde 2021 yılının Eylül ayında temeli atılarak yapımına başlanan Vakkas Kumral İlköğretim okulunda çalışmalar tamamlandı. 7 bin metrekare alanda 32 derslikli olarak, içerisinde çocuk oyun alanlarının da bulunduğu ilkokul 13 Eylül Salı günü düzenlenecek açılış töreniyle öğrencilere kapılarını açacak.

900 öğrenci kapasiteli, 2 bin 500 metrekaresi çocuk oyun alanı, bin 500 metrekare tören alanı ve 3 bin metrekare kapalı alanı bulunan okul, nüfusun gün geçtikçe arttığı 15 Temmuz Şehitler Mahallesinin eğitim açığını kapatacak.

İşadamı Onur Kumral, konuyla ilgili şunları kaydetti; “Besni’miz bu zamana kadar hep eğitimdeki başarılarıyla anılmıştır. Son yıllarda hayırseverlerimiz tarafından eğitim halkasına gerek okul yapımları gerekse okulların eksikliklerinin giderilmesi gibi çok sayıda zincir eklenmiştir. Bizde bu halkanın bir parçası olduğumuz için gururluyuz. Elimizden geldiğince imkanlarımız dahilinde memleketimiz için hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Bu vesileyle okulun ilçemize hayırlı olmasını diliyor, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerimize başarılar diliyorum”

Kaynak: PHA