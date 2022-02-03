Besni'ye 'Bilim ve Sanat Merkezi' onayı çıktı

Bir süre önce örgün eğitim kurumlarına devam eden; genel zihinsel, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim hizmeti vermek üzere kurulan Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), ilçenin ihtiyaç duyulan eğitim kurumu olarak öncelikler arasına alınmıştı.

Besni halkından yoğun talep görmesi ve en yakın Bilim ve Sanat Merkezi'nin Adıyaman Merkez ilçede olması sebebiyle İlçe Kaymakamı Nazlı Demir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel de ilçede Bilim ve Sanat Merkezi açılması için bir süredir girişimlerde bulunuyordu. Bu girişimler sonuç verdi ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Besni'de Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) açılmasına onay verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilçede BİLSEM talebi onaylandığını kaydeden Kaymakam Nazlı Demir,"İlçemizde BİLSEM açılması talebimiz İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün destekleri sonucu Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanarak kabul edilmiştir. Emeği geçen herkese özellikle İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Demirel ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Hakan Gönen'e gayretleri için çok teşekkür ediyorum. İlçemize evlatlarımıza hayırlı olsun." dedi.

Açılış onayının verilmesinden ötürü memnuniyetini dile getiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel,"Kaymakamımız Sayın Nazlı Demir'in ilçemizde BİLSEM açılması için bizlere vermiş olduğu talimatıyla, devam eden çalışmalarımızı hızlandırdık. Bunun için çalışma arkadaşlarımızla gerekli inceleme ve araştırmaları yaparak açılış teklifimizi raporlayarak İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz vasıtası ile bakanlığımıza ilettik. Nihayetinde Sayın Kaymakamımız Nazlı Demir ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Hakan Gönen'in katkıları ve emekleriyle Besni'miz için bir hayalimiz daha gerçek oldu. Emek veren herkesten Allah razı olsun. İlçemize hayırlı uğurlu olsun." Şeklinde konuştu.

Kaynak: PHA