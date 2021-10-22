Besni Kaymakamı Nazlı Demir'den aşı çağrısı

Korona virüs tedbirleri kapsamında Kaymakam Nazlı Demir, ilçede başlatılan aşı seferberliğinde sağlık görevlileriyle birlikte, Küçük Sanayi Sitesini gezerek henüz aşısını yaptırmayan vatandaşlara aşı çağrısında bulundu.

“Vatandaşlarımız aşı konusunda gereken duyarlılığı göstererek aşılarını zamanında olmalarıdır”

Aşı ekiplerine eşlik eden Kaymakam Nazlı Demir, "Korona virüs ile mücadelede sağlık personelimize destek olduk. Ben ve 14 kurum amiri arkadaşım 15 aşı ekibine eşlik ederek aşılamada hedef kitleye evinde, iş yerinde ulaşmaya çalıştık. Bulunduğum ekiple birlikte ilçemiz Küçük Sanayi Sitesindeki esnaflarımızı Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Hacı Arslan ve Esnaf Odası Başkanımız Hayati İşitmen ile birlikte gezerek aşının önemini vatandaşlarımıza dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Korona virüsü aşıyla aşacağız. Tüm Besni’li hemşerilerimden ricam bu süreçte bizlere destek olmaları, aşı konusunda gereken duyarlılığı göstererek aşılarını zamanında olmalarıdır. Emeği geçen destek olan başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere kurum amiri arkadaşlarıma, muhtarlarıma, Küçük sanayi sitesi kooperatifi başkanı Haci Arslan’a, Esnaf Odası Başkanı Hayati İşitmen’e çok teşekkür ediyorum" dedi.