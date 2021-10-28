Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı

Kaymakam Nazlı Demir, mesajında; “Mukaddes vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığı uğruna verilen şanlı mücadelenin taçlanarak Cumhuriyetimizin kurulduğu bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizi bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, Cumhuriyetimizin 98. yılını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.