Galeriler Yazarlar
Adıyaman 21
kapalı
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.419,23
ALTIN
901,82
DOLAR
15,48
STERLİN
19,04
EURO
16,12

Besni Gençlik Festivali tarihi Kızılin Köprüsü’nde başladı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, bu yıl birincisi düzenlenen Besni Gençlik Festivali bölge illerinden gelen gençlerin katılımıyla büyük bir coşkuyla başladı.

14 Mayıs 2022 Cumartesi 18:09
4 Okunma
Besni Gençlik Festivali tarihi Kızılin Köprüsü’nde başladı

Besni Kaymakamlığı, Türkiye Rafting Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün birlikte organize ettiği ve tarihi Kızılin Köprüsünde startı verilen Gençlik Festivalinin açılışına Vali Mahmut Çuhadar, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, Besni Belediye Başkanı Eyüp Mehmet Emre, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, gençler, sporcular ve çok sayıda davetli katıldı. 
Festivalin ilk gününde Türkiye Rafting Federasyonu tarafından organize edilen Rafting Analig 3. Grup Yarışmaları yapıldı.
 Davul zurnaların çalındığı, halayların çekildiği ve katılımcıların büyük bir coşkuyla doyasıya eğlendiği festivalde Diyarbakır, Tunceli, Hakkari, Şırnak ve Bingöl illerinden festivale katılan sporcu gençlerin katılımıyla rafting yarışması düzenlendi. Vali Mahmut Çuhadar’ın start düdüğünü çalmasıyla başlayan ve renkli görüntülerin oluştuğu rafting yarışmasında sporcular dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti. 
 Festival alanına akın eden çok sayıda insan, gönüllerince eğlenerek festival coşkusunu doyasıya yaşadı. 21 Mayıs kadar sürecek bir haftalık festival programında Raftingden flyboarda, su sporlarından bisiklet turuna, doğa yürüyüşünden fotoğraf maratonuna, uçurtma şenliğinden fener alayına, ses yarışmasından konserlere, resim sergisinden kısa film yarışmasına, tekne turlarından campinge kadar her kesime hitap edecek etkinlikler yer alıyor. 
Festivalin açılış programına katılarak Adıyaman’ın ilçeleri ile birlikte her türlü etkinliklere, doğa ve su sporlarına uygun bir kent olduğunu belirten Vali Mahmut Çuhadar, “Adıyaman 3 tarafı suyla çevrili bir şehir. O zaman neden bugüne kadar su sporları yapmamışız. Bugün bu güzel organizasyonun hazırlanması noktasında ufkumuzu açan bize önderlik eden Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı’ya, bu güzel etkinliğin planlamasını yapan ilçe kaymakamımıza ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Bir şeyi istemek ve planlamak yapmanın yarısıdır. Bu güzel düşünceler ve bu güzel fikirler bugün ete kemiğe büründü. Bugün burada ilkini düzenleyerek bir meşale yaktık, bunun devamının geleceğine inanıyorum. Besni Kızılin Rafting’in merkezlerinden biri olacak inşallah. Buda yeterli değil, Kızılin kürek sporlarının da merkezlerinden biri olacak. Çünkü Kızılin dünyanın en güzel su sporları lokasyonuna sahip bir yer. Bundan sonra gerek ilimiz merkezde gerekse de ilçelerimizde gençlerimize yönelik bu tür etkinliklere ağırlık vereceğiz. Bu tür etkinliklerle gençlerimizi olması gerektiği yerde sağlayacağız.  Çünkü boş beyinleri şeytan doldurur. Biz gençlerimizi eğitimle, sporla, sanatla donatacağız ki ileride devredeceğimiz makamları gönül rahatlığıyla kendilerine bırakalım. Besni ilçemizde bugün ilkini düzenlediğimiz Gençlik Festivalinin hayırlı olmasını diliyor, bu güzel etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum”dedi.    
Konuşmaların ardından Türkiye Rafting Federasyonu tarafından organize edilen Rafting Analig 3. Grup Yarışmaları yapıldı.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 14.05.2022 18:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Besni’de Trafik ve İlk Yardım Haftası etkinliği
Besni’de Trafik ve İlk Yardım Haftası etkinliği
Besni ilçesinde TÜBİTAK 4006 bilim fuarı düzenlendi
Besni ilçesinde TÜBİTAK 4006 bilim fuarı düzenlendi
Besni Gençlik Festivali istişare toplantısı yapıldı
Besni Gençlik Festivali istişare toplantısı yapıldı
Besni’de Engelliler Haftası etkinliği
Besni’de Engelliler Haftası etkinliği
Besni’deki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Besni’deki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Besni’de Trafik Haftası kutlanıyor
Besni’de Trafik Haftası kutlanıyor
Başkan Arslan, Engeliler Haftasını kutladı
Başkan Arslan, Engeliler Haftasını kutladı
Besni’de 35 bin dekar alan doludan etkilendi
Besni’de 35 bin dekar alan doludan etkilendi
Başkan Sümer: “Bakanlığa afet ihbarında bulunacağız”
Başkan Sümer: “Bakanlığa afet ihbarında bulunacağız”
Besni’de beklenen şiddetli yağmur dolu ile birlikte geldi
Besni’de beklenen şiddetli yağmur dolu ile birlikte geldi
Besni'de devrilen otomobil sürücüsü yaralandı
Besni'de devrilen otomobil sürücüsü yaralandı
Besni Gençlik Festivali dolu dolu geçecek
Besni Gençlik Festivali dolu dolu geçecek
Besni'de 800 kişinin istihdam edileceği Besni Tekstil Kent’in temeli atıldı - Videolu Haber
Besni'de 800 kişinin istihdam edileceği Besni Tekstil Kent’in temeli atıldı - Videolu Haber
Seyir halindeki alev aldı
Seyir halindeki alev aldı
Başkan Emre başkanlık koltuğunu çocuklara devretti
Başkan Emre başkanlık koltuğunu çocuklara devretti
Kaymakam Demir, Atmalı Yöresel Ürün Pazarında incelemelerde bulundu
Kaymakam Demir, Atmalı Yöresel Ürün Pazarında incelemelerde bulundu
Yetimler iftarda bir araya geldi
Yetimler iftarda bir araya geldi
Besni'de 'Bağımlılıkla mücadele' çalıştayı yapıldı
Besni'de 'Bağımlılıkla mücadele' çalıştayı yapıldı
Başkan Emre, personeli ile iftarda buluştu
Başkan Emre, personeli ile iftarda buluştu
Besni’de motosiklet hırsızı yakalandı
Besni’de motosiklet hırsızı yakalandı
Besni'de su sayacı hırsızlığına gözaltı
Besni'de su sayacı hırsızlığına gözaltı
Besni'de sobadan zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Besni'de sobadan zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Besni’de satranç turnuvası düzenlendi
Besni’de satranç turnuvası düzenlendi
Besni’de mazgal hırsızı tutuklandı
Besni’de mazgal hırsızı tutuklandı
Besni'de kablo hırsızlığı şüphelisi yakalandı
Besni'de kablo hırsızlığı şüphelisi yakalandı
Başkan Kılıç'ın girişimleri sonuç verdi
Başkan Kılıç'ın girişimleri sonuç verdi
Direk hırsızları yakalandı
Direk hırsızları yakalandı
Besni'de otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
Besni'de otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
Besni’de fıstık üreticilerine feromon tuzaklama dağıtıldı
Besni’de fıstık üreticilerine feromon tuzaklama dağıtıldı
Besni’nin sorunları masaya yatırıldı
Besni’nin sorunları masaya yatırıldı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim