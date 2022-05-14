Besni Gençlik Festivali tarihi Kızılin Köprüsü’nde başladı

Besni Kaymakamlığı, Türkiye Rafting Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün birlikte organize ettiği ve tarihi Kızılin Köprüsünde startı verilen Gençlik Festivalinin açılışına Vali Mahmut Çuhadar, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, Besni Belediye Başkanı Eyüp Mehmet Emre, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, gençler, sporcular ve çok sayıda davetli katıldı.

Festivalin ilk gününde Türkiye Rafting Federasyonu tarafından organize edilen Rafting Analig 3. Grup Yarışmaları yapıldı.

Davul zurnaların çalındığı, halayların çekildiği ve katılımcıların büyük bir coşkuyla doyasıya eğlendiği festivalde Diyarbakır, Tunceli, Hakkari, Şırnak ve Bingöl illerinden festivale katılan sporcu gençlerin katılımıyla rafting yarışması düzenlendi. Vali Mahmut Çuhadar’ın start düdüğünü çalmasıyla başlayan ve renkli görüntülerin oluştuğu rafting yarışmasında sporcular dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.

Festival alanına akın eden çok sayıda insan, gönüllerince eğlenerek festival coşkusunu doyasıya yaşadı. 21 Mayıs kadar sürecek bir haftalık festival programında Raftingden flyboarda, su sporlarından bisiklet turuna, doğa yürüyüşünden fotoğraf maratonuna, uçurtma şenliğinden fener alayına, ses yarışmasından konserlere, resim sergisinden kısa film yarışmasına, tekne turlarından campinge kadar her kesime hitap edecek etkinlikler yer alıyor.

Festivalin açılış programına katılarak Adıyaman’ın ilçeleri ile birlikte her türlü etkinliklere, doğa ve su sporlarına uygun bir kent olduğunu belirten Vali Mahmut Çuhadar, “Adıyaman 3 tarafı suyla çevrili bir şehir. O zaman neden bugüne kadar su sporları yapmamışız. Bugün bu güzel organizasyonun hazırlanması noktasında ufkumuzu açan bize önderlik eden Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı’ya, bu güzel etkinliğin planlamasını yapan ilçe kaymakamımıza ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Bir şeyi istemek ve planlamak yapmanın yarısıdır. Bu güzel düşünceler ve bu güzel fikirler bugün ete kemiğe büründü. Bugün burada ilkini düzenleyerek bir meşale yaktık, bunun devamının geleceğine inanıyorum. Besni Kızılin Rafting’in merkezlerinden biri olacak inşallah. Buda yeterli değil, Kızılin kürek sporlarının da merkezlerinden biri olacak. Çünkü Kızılin dünyanın en güzel su sporları lokasyonuna sahip bir yer. Bundan sonra gerek ilimiz merkezde gerekse de ilçelerimizde gençlerimize yönelik bu tür etkinliklere ağırlık vereceğiz. Bu tür etkinliklerle gençlerimizi olması gerektiği yerde sağlayacağız. Çünkü boş beyinleri şeytan doldurur. Biz gençlerimizi eğitimle, sporla, sanatla donatacağız ki ileride devredeceğimiz makamları gönül rahatlığıyla kendilerine bırakalım. Besni ilçemizde bugün ilkini düzenlediğimiz Gençlik Festivalinin hayırlı olmasını diliyor, bu güzel etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum”dedi.

Konuşmaların ardından Türkiye Rafting Federasyonu tarafından organize edilen Rafting Analig 3. Grup Yarışmaları yapıldı.

Kaynak: PHA