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Besni Gençlik Festivali dolu dolu geçecek

Besni Kaymakamlığının öncülüğünde çeşitli kamu kurum ve kuruluşların destekleriyle Adıyaman’ın Besni ilçesinde ilk kez gençlik festivali düzenlenecek.

29 Nisan 2022 Cuma 09:54
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Besni Gençlik Festivali dolu dolu geçecek

Besni Kaymakamlığının öncülüğünde çeşitli kamu kurum ve kuruluşların destekleriyle Adıyaman’ın Besni ilçesinde ilk kez gençlik festivali düzenlenecek.

Besni Kaymakamlığı ve Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü başta olmak üzere çeşitli kuruluşların paydaş olduğu Besni Gençlik Festivali’nde birbirinden ilginç etkinlikler yer alacak. Besni Gençlik Festivali 13-21 Mayıs tarihleri arasında Besni ve tarihi Kızılin’de gerçekleştirilecek.

Besni Kaymakamı Nazlı Demir, son derece zengin bir içeriğe sahip, ilk gençlik festivalinde hafta boyunca çeşitli kültür-sanat ve sportif etkinliklerin yer alacağını belirterek, “Raftingden flyboarda, su sporlarından bisiklet turuna, doğa yürüyüşünden fotoğraf maratonuna, uçurtma şenliğinden fener alayına, ses yarışmasından konserlere, resim sergisinden kısa film yarışmasına, tekne turlarından campinge kadar her kesime hitap edecek etkinlikler yer alıyor. Besni Gençlik Festivali, Kültür-sanat ve sportif faaliyetleri içermesinin yanında özellikle tarihi, kültürel ve turistik zenginlikleri içerisinde barındıran ilçemizin bugüne kadar gizli kalmış değerlerinin de ortaya çıkarılması ve tanıtılmasında büyük rol oynayacaktır. Özellikle İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Fırat ve Göksu vadileri, kanyonları ve arkeolojik değerleri ile ön plana çıkan Kızılin köyü, deniz-kum-güneş eksenli klasik turizm anlayışına alternatif olabilecek turizm etkinlikleri çercevesinde ülkemizin turizm potansiyeli yüksek yörelerinden biri olmaya adaydır. Bu potansiyelinden dolayı özellikle rafting analig yarışları, su sporları, bisiklet maratonu, doğa yürüyüşleri, camping için uygun alanlara sahip bir bölgedir. Festivalde de bu tarz etkinliklere ve yarışmalara yer verilerek ulusal anlamda dikkatleri bu bölgeye çekerek, Besni ve Kızılin ’in turizme kazandırılması amaçlanmıştır. İlçemiz için yepyeni heyecanlara ev sahipliği yapacağına inandığımız Besni Gençlik Festivali, 13 Mayısta Besni ve Kızılin temalı fotoğraf maratonu yarışması ile başlayacaktır. Halkımızın katılımıyla festivalimiz daha da renklenecektir” dedi.

Festival programında, 14 Mayıs Cumartesi Rafting Analig Yarışları, Açılış Töreni, Flyboard Gösterisi (Kızılin), 15 Mayıs Pazar Besni Bisiklet Maratonu, Rafting Analig Yarışları, Latif Doğan Konseri, Besni Bisiklet Maratonu ve Rafting Analig Yarışları ödül töreni (Kızılin), 16 Mayıs Pazartesi Resim Sergisi, Kısa Film Yarışmaları ve Ödül Töreni (Besni), 17 Mayıs Salı Doğa Yürüyüşü-Trekking (Yeniköy-Çöplükışla Mezrası-Dikilitaş Anıt Mezarları), 18 Mayıs Çarşamba Uçurtma Şenliği, Mikrofon sende ses yarışması ve Ödül Töreni (Besni), 19 Mayıs Perşembe 19 Mayıs Gösterileri, Besni Fotoğrafçılar Maratonu Fotoğraf sergisi ve Ödül Töreni, Fener Alayı (Mehteran Takımı Eşliğinde) (Besni), 20 Mayıs Cuma Camping (Göksu Çayı - Kızılin Köprüsü), 21 Mayıs Cumartesi Camping (Kahvaltı, Yürüyüş, Tekne Turu) yer alıyor.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 29.04.2022 14:27
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