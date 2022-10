Besni Eğitim Bayramı coşkuyla kutlandı

Dünyanın ilk ve tek eğitim bayramı olma özelliği taşıyan Besni Eğitim Bayramına Buradaki Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Besni Kaymakamı Çağlar Partal, AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Besni Belediye Başkanı E. Mehmet Emre, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Merinos A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, Besni Emniyet Müdürü Muhammet Ergin, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mehmet Turgut, Belde Belediye Başkanları, Siyasi Parti Başkanları, STK Temsilcileri, Besnililer Dernek Başkanları, kurum ve daire amirleri ile öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kutlamalar kapsamında ilk olarak Besni Servi Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünden başlayan kortej yürüyüşü düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde son bulan yürüyüşün ardından program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti.

Daha sonra Besni Eğitim Vakfı tarafından Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.

Çelenk sunum töreninin ardından konuşan Besni Eğitim Vakfı başkanı Andan Özbay Sabak,"1997 senesinde kurduğumuz ve aradan geçen 25 sene içerisinde devamlı güçlenerek bugünlere gelen Besni Eğitim Vakfımızın başlattığı ve sizlerin katkılarıyla büyüyen Besni Eğitim Bayramımıza hoş geldiniz. Bu yıl 24.sünü kutladığımız ve dünyada eğitim bayramı düzenleyen tek vakıf tek ilçe olmaktan gururlu ve mutluyuz. Vakfımız kurulduğu günden bu yana, kuruluş amacımız gereği eğitim alanında aktif olarak yer almaya çalışmış, güzide ilçemiz Besni'ye katkı sağlamaya gayret etmiştir. Öncelikle kurucu başkanımız Sayın Şükrü Kaleağası'na, devamında görev almış tüm önceki başkanlarımıza ve üyelerimize tek tek teşekkür ederim. Besni Eğitim Vakfı kurulduğu yıldan bugüne kadar, kurucularımıza ve yardımsever hemşerilerimize ilkokul, ortaokul, lise ve meslek eğitim merkezi olmak üzere 13 adet okulu Besni'mize kazandırdıkları için teşekkür ederim. Ayrıca yarın açılışına katılacağımız Aysel Erdemoğlu Anadolu lisesi okul açılışını Besni Eğitim Bayramımızla aynı dönemde kutladıklarından ve eğitime olan tüm katkılarından dolayı Erdemoğlu ailesine teşekkür ediyorum"dedi.

"Hedefimiz ilerleyen yıllarda daha fazla çocuğumuza dokunmak"

Başkan Sabak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Besni Eğitim Vakfımız bugüne kadar 5100 ü aşkın öğrenciye burs vermiş olup, halen aktif olarak 226 öğrenciye burs vermeye devam etmektedir. Burslu öğrenci sayımız her yıl yardımsever hemşerilerimiz sayesinde artarak devam etmektedir. Hedefimiz ilerleyen yıllarda daha fazla çocuğumuza dokunmaktır. 24 yıldan beri her yıl büyük emek ve heyecanla hazırlandığımız eğitim bayramlarımızı Besni ilçemizi Türkiye' ye tanıtmak amacı ile şair, düşünür, bilim insani, akademisyen, siyasetçi, iş insanı ve sanatçılarımızla ve siz değerli hemşerilerimizle kutladık. Ve siz eğitime gönül vermiş değerli misafirlerimize Türkiye'de sadece Besni'de kutlanan eğitim bayramımızda bizimle bu coşkuyu paylaştığınız için teşekkür ederim. Çağımız bilgi çağıdır. Çağdaş ve pozitif eğitim, bilgi çağının belirleyici aracı ve olmazsa olmazıdır. Eğitim, kültür ve bilgi aydınlığa açılan en büyük penceredir. Kız ya da erkek ayrımı olmaksızın ülkemizin kalkınması, tüm çocuklarımızın etkili ve çağımıza uygun tekniklerle donatılmış eğitim almasıyla mümkündür. Her bir çocuğumuzun aynı kalitede eğitim alması gönlümüzden geçen yegane şey olsa da bu fırsat eşitliğine kavuşamamış çocuklarımıza destek vermek önem verdiğimiz tek şeydir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kadın ve erkek eşitliği üzerine söylediği sözlerle devam edeceğim. Dünya üzerinde gördüğünüz her şey kadın eseridir. İnsan Topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan oluşur. Mümkün müdür ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin. Kadınlarımız ilim ve fen sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün öğretim basamaklarından geçeceklerdir. Kadınlar toplum yaşamında erkeklerle birlikte yürüyerek birbirinin yardımcısı ve destekçisi olacaklardır. Bizce Türkiye Cumhuriyeti anlamınca kadın, bütün Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en saygın düzeyde, her şeyin üstünde yüksek ve şerefli bir varlıktır. Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. Toplumsal huzur ve barışa ancak eğitim ile kavuşabiliriz. İşte tam da bu yüzdendir ki Vakfımızın adı Eğitim Vakfı, amacımız ve hedefimiz eğitimdir. Besni Eğitim Vakfı olarak, bizde; Bir ülkenin toplumsal, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel sorunlarının ancak eğitim ile çözülebileceğine inancımız tamdır. Dünyada ilk ve tek olan Besni eğitim Bayramını düzenleyen, halkın eğitimini varlık sebebimizin ilk unsuru olarak gören, Besni Eğitim Vakfı olarak amacımız ve hedefimiz"

"Eğitim yatırımlarıyla bayram taçlandırılıyor"

BEV Başkanı Sabak’ın ardından konuşan Belediye Başkanı E. Mehmet Emre," 24'üncüsü düzenlendiğimiz Besni Eğitim Bayramımızın dünyada ve Türkiye’de ilk olma özelliği ile herkes için büyük önem teşkil etmekte. Genlerinden gelen özelliği ile günümüze aks ettiren Besnililer sadece eğitim alanında değil ticarette de aynı zamanda siyasette de kendisini her platformda göstermiş ve başarılarıyla kendilerini ispat etmişlerdir. Özellikle eğitim alanında sadece cumhuriyet döneminde değil gerek Selçuklu dönemi gerekse de Osmanlı döneminde bölgesinde lider bir yerleşim yeri olan Besni, birçok alimi bünyesinde yetiştirmiş ilim ehlini dünyaya hizmet etme anlamında yazdıkları eserleri bizlere miras bırakmışlardır. Bugünde özellikle Besni eğitimine destek veren Erdemoğlu ailesi başta olmak üzere aramızda bulunan Kumral Ailesi, Gölbaşı Ailesi, Babalar Ailesi, İsotlar Ailesine ve daha ismini sayamadığım birçok hemşerimize şükranlarımı sunuyorum. Bir sonraki günde yine geçen yıl olduğu gibi bir okulumuzun açılışını gerçekleştireceğiz. Bu Besni Eğitim Bayramının taçlandırılması olacak. Başta Erdemoğlu Ailesi olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Tekrar dışarıdan gelen hemşerilerimize hoş geldiniz diyerek bayramın hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Partal: Eğitim altyapısı çok iyi duruma gelmiş

Daha sonra kürsüye çıkan Besni İlçe Kaymakamı Çağlar Partal ise,"Besni, halkının eğitime verdiği özel önem ve hayırseverlerinin cömertliği ile eğitim altyapısı anlamında çok şanslı bir ilçe. Çünkü buradaki eğitim altyapısının fiziki durumu çok iyi bir noktaya gelmiş. Tabi bu seviyenin yakalanmasında devletimizin yatırımlarıyla birlikte çok önemli bir boyuta ulaşmış. Ben buradan bütün hayırseverlerimize Besni halkı adına teşekkürlerimi iletiyorum. Besni Eğitim Bayramı bir marka haline gelmiş. Çeyrek asırdır kutlanmakta ve artık bir marka değeri var. Biz önümüzdeki yıllarda bu marka gücünü Besni’nin turizmine, tanıtımına sosyal, kültürel ve tarihi yönlerinin de ön plana çıkarılması için de kullanmak istiyoruz, bu yönde çalışmalarımızı yapacağız. Bu vesileyle herkesin eğitim bayramını kutluyorum"dedi.

Konuşmaların ardından program Kapalı Pazar yerinde yöresel ürün tanıtımıyla devam etti.

Kaynak: PHA