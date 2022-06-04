Besni'de zincirleme kazada 4 kişi yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, öğleden sonra Besni-Gaziantep karayolunun 7'inci kilometresinde meydana geldi.

15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde Zeynel Altın yönetimindeki 44 AAD 264 plakalı hafif ticari araç ile aynı yönde ilerleyen Seydi Tekin idaresindeki 02 M 3026 plakalı şehiriçi minibüsü ve Özkan Arslan yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada Zeynel Altın, Elif Azra Altın, Özkan Arslan ve Seydi Tekin yaralandı. Yaralılar kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: PHA

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