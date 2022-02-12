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Besni'de zehir tacirlerine operasyon: 13 gözaltı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde polis tarafından uyuşturucu satıcıları ve kullananlara yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

12 Şubat 2022 Cumartesi 11:23
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Besni'de zehir tacirlerine operasyon: 13 gözaltı

Besni Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcıları ve kullananlara yönelik Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Besni Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından daha önce belirledikleri adreslere operasyon düzenlendi. Polis tarafından yapılan operasyonda sentetik Kannabinoid ve metamfetamin uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde kullanımında kullanılan aparatlar ele geçirilirken, 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 13 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 12.02.2022 11:25
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Adıyamanın Besni IlçesiBesnide Zehir Tacirlerine Operasyon: 13 Gözaltı
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