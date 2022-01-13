Besni'de Zabıta ekipleri market ve fırınları denetledi

Marketlerdeki ürün etiketlerini detaylı inceleyen Besni Belediyesi Zabıta ekipleri, fırın ve unlu gıda imalathanelerinde ise işletme ruhsatı, hijyen, maske ve mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına bakarak, gramaj denetimi yaptı.

"Fırsatçılara göz açtırmayacağız"

Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre," İlçemizdeki fırın ve marketlerde ekmek, simit ve unlu mamullerin kontrolleri rutin olarak ekiplerimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Yapılan denetimlerde esnaflarımıza gerekli uyarılar yapılıyor. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından fırınlarda ve marketlerde hassas terazi ile yapılan denetimlerde, ekmek ve diğer unlu mamullerin gramajlarının standartlara uygun olup olmadığı kontrol edildi. Vatandaşlarımızın sağlığı için yakından takip ediyoruz. Özellikle fırsatçılara göz açtırmayacağız. Vatandaşlarımızın daha kaliteli ve güvenli bir hizmet alması için denetimlerimiz devam edecek"dedi.

Kaynak: PHA