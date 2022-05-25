Besni'de uyuşturucuya 1'i kadın 3 tutuklandı - Videolu Haber

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüphelinin bulunduğu adreste yapılan aramada 80 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken M.Ş ., S.D. ve M.K.K., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Sorgulaması tamamlanan 3 şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: PHA

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