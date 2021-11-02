Besni'de uyuşturucu ticaretine 12 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Besni Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Besni Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Polis tarafından yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.