Edinilen bilgiye göre, Besni Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Besni Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Polis tarafından yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.Kaynak: PHA
Besni'de uyuşturucu ticaretine 12 gözaltı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
02 Kasım 2021 Salı 17:00
2 Okunma