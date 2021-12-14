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Besni'de üst geçit için ilk kazma vuruldu

Adıyaman'ın Besni Belediyesi tarafından en yoğun araç ve yaya trafiğinin olduğu Kaymakam Hasan Tütün ve Erdemoğlu Mahallesi'nde üst geçit yapımına başlandı.

14 Aralık 2021 Salı 09:42
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Besni'de üst geçit için ilk kazma vuruldu

Besni Belediyesi’nin girişimleri sonucu Besni Yenikent Bölgesi’ne Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak olan Üst Geçidin kazı çalışmaları başladı.
"iki mahalleyi birbirine Bağlayacak"
Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, Vatandaşların yoğun olarak uğradığı Millet Bahçesi ve 2 okulun çıkışını birbirine bağlayacak olan Gaziantep yolu üzerinde öğrencilerin ve vatandaşların daha güvenli geçişini sağlamak için yapılan üst geçit için çalışma başladığını söyledi.
Besni ilçesine güzel hizmetler kavuşturma noktasında gece gündüz çalıştıklarını belirten Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre,"Besni ilçemize yakışacak projelerle halkımıza hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Besni Belediyesi olarak ilçemize sağlık, spor, istihdam, eğitim ve sosyal etkinlik alanı donatılarını kazandırarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam ediyoruz. İlçemizin gelişim noktasında ortaya çıkan gereksinimlere paralel olarak, bizlerde şehrimizin ve vatandaşlarımızın daha kaliteli ve güvenli bir şekilde yaşamaları üzerine çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda yine yayalarımızın ve öğrencilerimizin güvenliği için Millet Bahçemizin bulunduğu Erdemoğlu Mahallesi ve Kaymakam Hasan Tütün Mahallemizi birbirine bağlayacak olan yere üst geçit yapımı için Allah’ın izni ile kazı çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. İlçemize ve hemşerilerimize hayırlı olsun."

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 14.12.2021 11:21
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