Besni'de trafik kazası: 3 yaralı

Kaza, öğlen saatlerinde Erdemoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kartal kavşağında Mustafa D. kullandığı 06 V 7692 plakalı otomobile, aynı yönde ilerleyen Osman Ş. yönetimindeki 02 AAY 994 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Osman Ş. ile otomobilde bulunan Songül Ş. ve Meryem G. yaralandı.

Yaralılar, diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Besni Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.