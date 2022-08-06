Besni'de şüpheli ölüm

Alınan bilgiye göre olay, Besni ilçesinde meydana geldi.

İddiaya göre, Mete Özer odasında yakınları tarafından hareketsiz şekilde bulundu. Yakınlarının durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Özer, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Mete, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Mete'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: PHA