Besni'de sulama borularını çalan şüpheliler gözaltına alındı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, olay İlçeye bağlı Çomak köyünde D. E., ait tarladan sulamada kullandığı 30 bin lira değerindeki boruların çalındığını fark etti. Boruların çalındığını fark eden D. E., durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından görgü tanıkların ifadesine başvurarak, çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Jandarma tarafından yapılan incelemede şüphelilerin M.A. ve A.A., olduğu belirlendi. Ekipler tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan M.A. ve A.A., sorgulamalarında boruları çaldıklarını ve hurdacıya sattıklarını itiraf ettiler. Sorgulamasın ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: PHA

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