Besni'de sobadan zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Alınan bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Yeni Besni Mahallesi'nde meydana geldi.

Sabah saatlerinde Kocaman, ailesinden haber alamayan komşuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri tarafından kapı açılarak içeri girildi. Ekipler yerde hareketsiz yatan baba Mustafa Kocaman, anne Perihan Kocaman ile çocukları Ayşegül Kocaman, Rukiye Kocaman, Memet Ali Kocaman'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Kocaman ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: PHA